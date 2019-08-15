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Японцы создали отель-капсулу, способный защитить от цунами

Японцы создали отель-капсулу, способный защитить от цунами

В японском городе Сасебо (остров Кюсю) открылся первый плавающий отель-капсула, который способен защитить своих клиентов от цунами. Футуристический сферический отель появился в тематическом голландском парке Huis Ten Bosch в префектуре Нагасаки.

В одной плавающей капсуле площадью 28 кв.м. могут разместиться два или три человека. Первый этаж спроектирован как жилая каюта, а второй уровень – это смотровой стеклянный купол, расположившись под которым можно любоваться ночным небом, находясь посреди моря. Также в отеле есть все необходимые удобства – телевизор, кровать, душевая кабина и туалет.

После регистрации в курортном парке Huis Ten Bosch туристы заселяются в капсулу, чтобы отправиться по шестикилометровому маршруту на необитаемый остров в бухте Омура рядом с городом Сайкай. На острове площадью 39 000 кв.м откроются несколько аттракционов с технологией дополненной реальности.

Но несмотря на все эти инновации, главной изюминкой разработки является то, что сферический отель-капсула способен защитить своих гостей от цунами. Это важная особенность, учитывая высокую сейсмическую опасность в Японии. В случае высоких волн плавающая гостиница просто поднимается на них. Стоимость проживания в одной капсуле от 470 до 936 долларов США.

По материалам Комментарии
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