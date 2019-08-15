В IKEA создали отдельное структурное подразделение для развития технологий "умного дома"

Шведская торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA начнет активно инвестировать в создание собственной линии продуктов и технологий для “умного дома”.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Впервые об интеграции цифровых технологии в свою продукцию IKEA объявила еще в 2012 году, когда был запущен проект IKEA Home smart. За время его существования компания выпустила устройства для беспроводной зарядки, а также создала системы “умного” освещения и “умного” звука.

Согласно заявлению, теперь IKEA будет активно развивать и финансировать проект, для чего в компании было создано специальное структурное подразделение. Оно станет крупнейшим с момента запуска отделения Children’s IKEA, отмечается в релизе.

“IKEA хочет предлагать продукцию, которая может улучшить домашний быт многих людей. Для этого мы должны обратиться к продуктам и решениям, которые выходят за рамки привычного представления о домашней обстановке”, — приводятся в заявлении слова главы нового подразделения Бьорна Блока.