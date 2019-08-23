Питание украинцев на работе перестали облагать налогом

Налоговикам придется поменять свое отношению к питанию людей на работе. До сих пор они считали расходы предприятий на еду работников дополнительным благом, и насчитывали на потраченные суммы налог (налог на доходы физлиц, 18%). А теперь им придется в корне поменять свое мнение. Так постановил Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда.

Рассматривая дело №808/3611/16, ВС заключил, что при питании в формате «шведского стола» никакого дополнительного блага нет, и налоги платить не нужно. По такому же принципу, по которому было разрешено относить к расходам стоимость алкоголя в ходе презентаций и приемов.

Решение очень важное, поскольку тема долгие годы была предметом раздора между бизнесом и налоговиками. На предприятиях не понимали, почему они не могут относить потраченное на питание людей к расходам. А налоговики не переставали насчитывать штрафы и пени на доначисленные налоги.

В компании KPMG в Украине выделили главные положения правовой позиции Верховного суда, в которой питание в формате «шведского стола» — не благо, и не облагается налогом:

Дополнительное благо должно быть персонифицированным и связанным с конкретным физическим лицом-плательщиком налогов, создавать определенные выгоды для такого лица, предоставляться налоговым агентом и быть выраженным в форме средств, материальных или нематериальных ценностях, услугах или других видах дохода.

Налоговый орган при определении дополнительного блага должен обязательно указывать физическое лицо-налогоплательщика, у которого это благо возникает и период, в котором это дополнительное благо возникло.

Бесплатное питание работников по принципу «шведского стола» не дает возможности определить количество употребленных продуктов каждым отдельным сотрудником и рассчитать, какой именно доход в виде дополнительного блага получен каждым конкретным сотрудником.

Следовательно, стоимость бесплатного питания сотрудников по принципу «шведского стола» не может рассматриваться как объект обложения налогом на доходы физических лиц.