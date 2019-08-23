Питание украинцев на работе перестали облагать налогом

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Налоговикам придется поменять свое отношению к питанию людей на работе. До сих пор они считали расходы предприятий на еду работников дополнительным благом, и насчитывали на потраченные суммы налог (налог на доходы физлиц, 18%). А теперь им придется в корне поменять свое мнение. Так постановил Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда.
Рассматривая дело №808/3611/16, ВС заключил, что при питании в формате «шведского стола» никакого дополнительного блага нет, и налоги платить не нужно. По такому же принципу, по которому было разрешено относить к расходам стоимость алкоголя в ходе презентаций и приемов.
Решение очень важное, поскольку тема долгие годы была предметом раздора между бизнесом и налоговиками. На предприятиях не понимали, почему они не могут относить потраченное на питание людей к расходам. А налоговики не переставали насчитывать штрафы и пени на доначисленные налоги.
В компании KPMG в Украине выделили главные положения правовой позиции Верховного суда, в которой питание в формате «шведского стола» — не благо, и не облагается налогом:
Дополнительное благо должно быть персонифицированным и связанным с конкретным физическим лицом-плательщиком налогов, создавать определенные выгоды для такого лица, предоставляться налоговым агентом и быть выраженным в форме средств, материальных или нематериальных ценностях, услугах или других видах дохода.
Налоговый орган при определении дополнительного блага должен обязательно указывать физическое лицо-налогоплательщика, у которого это благо возникает и период, в котором это дополнительное благо возникло.
Бесплатное питание работников по принципу «шведского стола» не дает возможности определить количество употребленных продуктов каждым отдельным сотрудником и рассчитать, какой именно доход в виде дополнительного блага получен каждым конкретным сотрудником.
Следовательно, стоимость бесплатного питания сотрудников по принципу «шведского стола» не может рассматриваться как объект обложения налогом на доходы физических лиц.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Население игнорирует валютные колебанияВчера, 20:01 - 3209 12
Сколько мяса за свою пенсию может купить пенсионер7 ч. назад - 2464 6
Украина в первой пятерке стран, выпускники которых едут в ГерманиюВчера, 09:01 - 1497 5
Запуск рынка земли еще больше укрепит гривнуВчера, 21:01 - 4386 5
Могут ли потребители получить без субсидий газ по летним ценам6 ч. назад - 2847 3
Пенсионный фонд Японии предупреждает о глобальных инвестиционных потерях18 ч. назад - 8138 1
Запуск рынка земли еще больше укрепит гривнуВчера, 21:01 - 4386 5
Об "эпохе слабого доллара" говорить слишком рано - Данилишин9 ч. назад - 4250
Население игнорирует валютные колебанияВчера, 20:01 - 3209 12
Audi рассекретила универсал RS6 AvantВчера, 22:04 - 3104
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядкуПозавчера, 13:17 - 1160
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 278
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1518
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2647 11
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 10914 5