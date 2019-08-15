Играем и учимся, STEM - образование

Как мы познакомились со STEM-образованием

Конструктор в нашей семье наверно был всегда. Точнее мы подарили его дочке на первый день рождения. Ей было очень интересно сначала разглядывать разноцветные кубики, складывать простейшие «домики» и вместе с родителями строить фантазийные города.

Дочка подросла. Появился и сынок, который буквально с пеленок тянулся к конструктору. Не зря говорят, что у мальчиков с рождения склонность к технике. Мы все играли вместе. Города становились сложнее, больше фантазии использовалось. Но было одно «но»: они были статичными, не хватало динамики, движения. Тогда мы с мужем решили глянуть «что придумали интересного» в интернете и узнали о STEM.

Что такое STEM

STEM это аббревиатура от английского Science, Technology, Engineering, Mathematics – наука, технологии, инженерия, математика. Это специальная методика обучения, которая помогает заинтересовать ребенка в изучении разных наук и научить использовать полученные знания на практике. Благодаря этому дети в игровой форме получают знания и учатся нестандартно мыслить. Различные конструкторы помогают изучить физические свойства предметов, а также различные физические процессы и явления. А каково же было моё удивление, когда я узнала, сколько бывает видов конструкторов!

Какие бывают развивающие конструкторы

Оказывается, придумано немало конструкторов для развития инженерных способностей и логики ребенка с малых лет:

Мягкие. Такие наборы состоят из мягких кубиков, пирамидок, конусов и других элементов. Из них легко построить простейшие сооружения. Развивают пространственное мышление и цветовое восприятие. Хорошо подходят самым маленьким.

Такие наборы состоят из мягких кубиков, пирамидок, конусов и других элементов. Из них легко построить простейшие сооружения. Развивают пространственное мышление и цветовое восприятие. Хорошо подходят самым маленьким. Бумажные (картонные). Помните, раньше в детских журналах была вкладка с деталями, которые нужно вырезать, склеить или сложить и получался домик, или кораблик, или еще что-нибудь. Вот это и есть бумажный конструктор. Только сегодня такие конструкторы шагнули далеко от тех, что были в журналах. Из бумаги можно сложить не только простые сооружения, но даже космические корабли или макеты архитектурных достопримечательностей. Он хорошо развивает образное мышление, логику, усидчивость, аккуратность, а также умение работать с такими материалами как бумага и клей.

Помните, раньше в детских журналах была вкладка с деталями, которые нужно вырезать, склеить или сложить и получался домик, или кораблик, или еще что-нибудь. Вот это и есть бумажный конструктор. Только сегодня такие конструкторы шагнули далеко от тех, что были в журналах. Из бумаги можно сложить не только простые сооружения, но даже космические корабли или макеты архитектурных достопримечательностей. Он хорошо развивает образное мышление, логику, усидчивость, аккуратность, а также умение работать с такими материалами как бумага и клей. Металлические. Такой набор состоит из множества металлических пластин разной формы, которые можно соединять при помощи настоящих инструментов и набора метизов. Такие наборы содержат много мелких деталей, поэтому рассчитаны на детей старше 6 лет. Они хорошо развивают инженерное мышление, творческие способности, фантазию, логику и моторику.

Такой набор состоит из множества металлических пластин разной формы, которые можно соединять при помощи настоящих инструментов и набора метизов. Такие наборы содержат много мелких деталей, поэтому рассчитаны на детей старше 6 лет. Они хорошо развивают инженерное мышление, творческие способности, фантазию, логику и моторику. Пластиковые. Пластик хорошо обрабатывается, лёгкий и яркий, поэтому из него сделаны самые разнообразные конструкторы.

Пластик хорошо обрабатывается, лёгкий и яркий, поэтому из него сделаны самые разнообразные конструкторы. Магнитные. Такие наборы состоят из деталей с магнитами. Они помогают наглядно продемонстрировать такое физическое явление как магнетизм и заинтересовать ребенка в дальнейшем изучении физики.

Такие наборы состоят из деталей с магнитами. Они помогают наглядно продемонстрировать такое физическое явление как магнетизм и заинтересовать ребенка в дальнейшем изучении физики. Динамичные. В набор обычно входят шестерни, подвижные соединения, механизмы и др. Из деталей можно собрать какую-либо конструкцию с движущимися элементами. Движение создаётся за счет механики. Эти конструкторы хорошо развивают инженерное мышление, логику, фантазию, помогают изучить механику.

Электронные. Для изучения устройства электронных приборов и электричества в целом хорошо подойдут эти наборы. В них входит много разных деталей: резисторы, конденсаторы, транзисторы, светодиоды, микросхемы и др. Из них можно быстро собирать разные электронные устройства просто вставляя деталь в макетную плату. Паять ничего не нужно.

Какие представлены на рынке Украины

В интернете и магазинах нашей страны можно найти практически любую игрушку – от известных Лего и Магформерс до китайских аналогов. Лично нам понравились конструкторы украинского бренда BitKit на сайте bitkit.com.ua . Там можно выбрать наборы как для начинающих, с подробной инструкцией, так и для «продвинутых» юных инженеров готовых к решению сложных задач.

Реакция детей на STEM-игрушки

Каждая покупка нового набора приносила в нашу семью море позитивных эмоций. Дети с восторгом рассматривали красивую упаковку в предвкушении чего-то нового и интересного. Да что говорить о детях, мы с мужем открыли для себя много занимательного. Мы будто сами стали детьми. Эти игры оторвали всех от компьютера и гаджетов и собрали вместе.

Эти игры не только увлекательные, но и полезные. Дети изучают физику и инженерию в процессе игры, учатся взаимодействовать между собой для достижения общей цели. Это поможет им в будущем выбрать востребованную профессию и найти общий язык с коллегами.

Хорошо, что есть так много интересных и полезных для детей игр!