Играем и учимся, STEM - образование

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Как мы познакомились со STEM-образованием
Конструктор в нашей семье наверно был всегда. Точнее мы подарили его дочке на первый день рождения. Ей было очень интересно сначала разглядывать разноцветные кубики, складывать простейшие «домики» и вместе с родителями строить фантазийные города.
Дочка подросла. Появился и сынок, который буквально с пеленок тянулся к конструктору. Не зря говорят, что у мальчиков с рождения склонность к технике. Мы все играли вместе. Города становились сложнее, больше фантазии использовалось. Но было одно «но»: они были статичными, не хватало динамики, движения. Тогда мы с мужем решили глянуть «что придумали интересного» в интернете и узнали о STEM.
Что такое STEM
STEM это аббревиатура от английского Science, Technology, Engineering, Mathematics – наука, технологии, инженерия, математика. Это специальная методика обучения, которая помогает заинтересовать ребенка в изучении разных наук и научить использовать полученные знания на практике. Благодаря этому дети в игровой форме получают знания и учатся нестандартно мыслить. Различные конструкторы помогают изучить физические свойства предметов, а также различные физические процессы и явления. А каково же было моё удивление, когда я узнала, сколько бывает видов конструкторов!
Какие бывают развивающие конструкторы
Оказывается, придумано немало конструкторов для развития инженерных способностей и логики ребенка с малых лет:
Какие представлены на рынке Украины
В интернете и магазинах нашей страны можно найти практически любую игрушку – от известных Лего и Магформерс до китайских аналогов. Лично нам понравились конструкторы украинского бренда BitKit на сайте bitkit.com.ua. Там можно выбрать наборы как для начинающих, с подробной инструкцией, так и для «продвинутых» юных инженеров готовых к решению сложных задач.
Реакция детей на STEM-игрушки
Каждая покупка нового набора приносила в нашу семью море позитивных эмоций. Дети с восторгом рассматривали красивую упаковку в предвкушении чего-то нового и интересного. Да что говорить о детях, мы с мужем открыли для себя много занимательного. Мы будто сами стали детьми. Эти игры оторвали всех от компьютера и гаджетов и собрали вместе.
Эти игры не только увлекательные, но и полезные. Дети изучают физику и инженерию в процессе игры, учатся взаимодействовать между собой для достижения общей цели. Это поможет им в будущем выбрать востребованную профессию и найти общий язык с коллегами.
Хорошо, что есть так много интересных и полезных для детей игр!
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