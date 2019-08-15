Oppo готовит смартфон с 20-кратным зумом (фото)

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Oppo опубликовала официальное рекламное изображение, которое, во-первых, подтверждает конфигурацию камеры, а во-вторых, указывает на наличие 20-кратного зума.
Конечно, речь в данном случае о гибридном зуме, но у текущей модели Oppo Reno 10x zoom только 10-кратное гибридное приближение. Хотя пока всё равно неясно, увеличится ли вообще оптическое.
Изображение также позволяет узнать о наличии выдвижной фронтальной камеры в фирменном «акульем плавнике» и дату анонса — 28 августа. Других данных нет, но можно предположить, что старшая версия, которая и получит 20-кратный зум, будет основана на SoC Snapdragon 855 Plus.
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