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Oppo готовит смартфон с 20-кратным зумом (фото)

Oppo готовит смартфон с 20-кратным зумом (фото)

Oppo опубликовала официальное рекламное изображение, которое, во-первых, подтверждает конфигурацию камеры, а во-вторых, указывает на наличие 20-кратного зума.

Конечно, речь в данном случае о гибридном зуме, но у текущей модели Oppo Reno 10x zoom только 10-кратное гибридное приближение. Хотя пока всё равно неясно, увеличится ли вообще оптическое.

Изображение также позволяет узнать о наличии выдвижной фронтальной камеры в фирменном «акульем плавнике» и дату анонса — 28 августа. Других данных нет, но можно предположить, что старшая версия, которая и получит 20-кратный зум, будет основана на SoC Snapdragon 855 Plus.

По материалам bigmir.net
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