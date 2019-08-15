По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (18,571 млн и 18,242 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (42 и 25), максимальный курс продажи доллара 25,43 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,29-25,30 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 67 активных заявок по доллару на сумму 36,813 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,9700 – 5 00025,4000 – 2 22225,3200 – 10 00025,3200 – 5 00025,2800 – 35 00025,2800 – 5 00025,2700 – 55 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,2700 – 5 000

25,2800 – 10 000

25,2800 – 6 000

25,2800 – 20 000

25,2900 – 8 000

25,2900 – 1 400

25,3000 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,3141 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,2824 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.