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Аренда госимущества принесла в бюджет Украины более 1 млрд грн

Аренда госимущества принесла в бюджет Украины более 1 млрд грн

С начала 2019 года в государственный бюджет от аренды госимущества в Украине поступило 1,04 млрд грн.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook в. о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

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«Рубеж в миллиард гривен пройден. Фонд государственного имущества перечислил в бюджет страны 1,04 млрд грн за аренду государственного имущества», – заявил он.

Также Трубаров отметил, что уже до конца сентября Фонд выполнит годовой план в 1,2 млрд грн, а до конца года поступления в бюджет страны от аренды госсобственности приблизятся к отметке в полтора миллиарда гривен.

По материалам Finance.UA
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