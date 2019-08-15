ЦПАУ вам в помощь: в Украине собираются повысить качество и доступность админуслуг

Правительство продолжает совершенствовать сферу предоставления административных услуг украинцам.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 14.08.2019 №714, разработанная Минэкономразвития совместно с Офисом реформы админуслуг.

Изменения должны повысить качество и доступность админуслуг, ведь через сеть Центров предоставления админуслуг ежедневно получают услуги 57000 граждан, а 6% украинцев – люди с особыми потребностями.

Для улучшения уровня обслуживания в ЦПАУ правительство предлагает ввести:

Территориальные подразделения ЦПАУ , удаленные рабочие места администраторов для жителей ОТГ и отдаленных населенных пунктов;

Для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп: обслуживание дома, беспрепятственный доступ к помещениям ЦПАУ , место для колясок, пандусы, поручни, удобное информирование, в т. ч. шрифтом брайля, оборудованные санитарные комнаты и тому подобное;

для каждого посетителя: платежные и информационные терминалы, предварительная запись в очередь, зоны ожидания, телефонные консультации, ящики и книги отзывов и тому подобное.

Перечень услуг, предоставляемых в ЦПАУ, постоянно увеличивается и зависит от действующего законодательства. В частности, граждане могут обращаться в центры админуслуг по вопросам:

1. Оформления паспорта и документа для выезда за границу.

2. Выдачи различных удостоверений, выдержек и разрешений, в том числе архивных.

3. Регистрации места жительства, субъектов-хозяйственной деятельности и юридических лиц.

4. Недвижимого имущества и землеустройства: озеленение, операции с землей, строительство, ввод в эксплуатацию и тому подобное.

6. Размещения и регулирования наружной рекламы, работы предприятий торговли.

7. Экологических разрешений и повышенной опасности.

8. Санитарно-эпидемиологических экспертиз.

9. Материальной помощи и тому подобное.