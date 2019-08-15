ЦПАУ вам в помощь: в Украине собираются повысить качество и доступность админуслуг

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Правительство продолжает совершенствовать сферу предоставления административных услуг украинцам.
Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 14.08.2019 №714, разработанная Минэкономразвития совместно с Офисом реформы админуслуг.
Изменения должны повысить качество и доступность админуслуг, ведь через сеть Центров предоставления админуслуг ежедневно получают услуги 57000 граждан, а 6% украинцев – люди с особыми потребностями.
Для улучшения уровня обслуживания в ЦПАУ правительство предлагает ввести:
Перечень услуг, предоставляемых в ЦПАУ, постоянно увеличивается и зависит от действующего законодательства. В частности, граждане могут обращаться в центры админуслуг по вопросам:
1. Оформления паспорта и документа для выезда за границу.
2. Выдачи различных удостоверений, выдержек и разрешений, в том числе архивных.
3. Регистрации места жительства, субъектов-хозяйственной деятельности и юридических лиц.
4. Недвижимого имущества и землеустройства: озеленение, операции с землей, строительство, ввод в эксплуатацию и тому подобное.
6. Размещения и регулирования наружной рекламы, работы предприятий торговли.
7. Экологических разрешений и повышенной опасности.
8. Санитарно-эпидемиологических экспертиз.
9. Материальной помощи и тому подобное.
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