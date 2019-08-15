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ЦПАУ вам в помощь: в Украине собираются повысить качество и доступность админуслуг

ЦПАУ вам в помощь: в Украине собираются повысить качество и доступность админуслуг

Правительство продолжает совершенствовать сферу предоставления административных услуг украинцам.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 14.08.2019 №714, разработанная Минэкономразвития совместно с Офисом реформы админуслуг.

Изменения должны повысить качество и доступность админуслуг, ведь через сеть Центров предоставления админуслуг ежедневно получают услуги 57000 граждан, а 6% украинцев – люди с особыми потребностями.

Для улучшения уровня обслуживания в ЦПАУ правительство предлагает ввести:

  • Территориальные подразделения ЦПАУ, удаленные рабочие места администраторов для жителей ОТГ и отдаленных населенных пунктов;
  • Для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп: обслуживание дома, беспрепятственный доступ к помещениям ЦПАУ, место для колясок, пандусы, поручни, удобное информирование, в т. ч. шрифтом брайля, оборудованные санитарные комнаты и тому подобное;
  • для каждого посетителя: платежные и информационные терминалы, предварительная запись в очередь, зоны ожидания, телефонные консультации, ящики и книги отзывов и тому подобное.

Перечень услуг, предоставляемых в ЦПАУ, постоянно увеличивается и зависит от действующего законодательства. В частности, граждане могут обращаться в центры админуслуг по вопросам:

1. Оформления паспорта и документа для выезда за границу.
2. Выдачи различных удостоверений, выдержек и разрешений, в том числе архивных.
3. Регистрации места жительства, субъектов-хозяйственной деятельности и юридических лиц.
4. Недвижимого имущества и землеустройства: озеленение, операции с землей, строительство, ввод в эксплуатацию и тому подобное.
6. Размещения и регулирования наружной рекламы, работы предприятий торговли.
7. Экологических разрешений и повышенной опасности.
8. Санитарно-эпидемиологических экспертиз.
9. Материальной помощи и тому подобное.

По материалам Finance.UA
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