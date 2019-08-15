0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 93 0

Рынок криптовалют растет, несмотря на объемы хищений

Рынок криптовалют растет, несмотря на объемы хищений

Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 19 августа, растут в цене, несмотря на результаты исследования компании CipherTrace, которые показывают, что в 2019 году мошенники смогли украсть у пользователей и криптовалютных компаний более 4,3 млрд долларов.

Курс Bitcoin по состоянию на 9.30 за сутки, по данным Libertex, повысился на 2,56% – до 10447 долларов, при капитализации 186,7 млрд долларов. Ethereum подорожал на 5,84% – до 196,3 доллара с капитализацией 21,1 млрд долларов. XRP прибавил 7,89% – до 0,287 доллара, при капитализации 12,3 млрд долларов. Litecoin вырос на 6,11% – до 76,9 доллара, с капитализацией 4,9 млрд долларов.

Карты для хранения денег

Общая капитализация рынка криптовалют достигла 279,2 млрд долларов.

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB, криптовалюты в ближайшее время продолжат расти, несмотря на новостной негатив.

Прогнозы:

  • Bitcoin может – до 10500 долларов,
  • Ethereum – до 200 долларов,
  • XRP – до 0,29 доллара,
  • Litecoin – до 80 долларов.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.