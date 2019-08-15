Рынок криптовалют растет, несмотря на объемы хищений

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Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 19 августа, растут в цене, несмотря на результаты исследования компании CipherTrace, которые показывают, что в 2019 году мошенники смогли украсть у пользователей и криптовалютных компаний более 4,3 млрд долларов.
Курс Bitcoin по состоянию на 9.30 за сутки, по данным Libertex, повысился на 2,56% – до 10447 долларов, при капитализации 186,7 млрд долларов. Ethereum подорожал на 5,84% – до 196,3 доллара с капитализацией 21,1 млрд долларов. XRP прибавил 7,89% – до 0,287 доллара, при капитализации 12,3 млрд долларов. Litecoin вырос на 6,11% – до 76,9 доллара, с капитализацией 4,9 млрд долларов.
По прогнозам аналитиков FOREX CLUB, криптовалюты в ближайшее время продолжат расти, несмотря на новостной негатив.
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