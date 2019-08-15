Доходность гособлигаций в еврозоне остается на рекордно низком уровне

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Доходность гособлигаций в еврозоне застыла на рекордно низком уровне, показав тем самым рост ожиданий смягчения политики Европейского центрального банка в ближайшее время и обеспокоенность рынка по поводу рисков глобальной рецессии.
Об этом сообщает Reuters.
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Доходность десятилетних облигаций в Германии и Италии достигла рекордного недельного минимума с середины 2018 года. При этом доходность десятилетних облигаций в Испании, упав на 23 базисных пункта на этой неделе, направляется в сторону своего рекордного недельного минимума с 2016 года.
Наряду с растущей обеспокоенностью по поводу рисков глобальной рецессии, которая усилилась после инверсии кривой доходности облигаций США в среду впервые за 12 лет, это вызвало еще одну звездную неделю для мировых рынков облигаций, где цены выросли, сбив доходность.
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