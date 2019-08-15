0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 169 0

Когда плательщик обязан вернуть субсидию

Когда плательщик обязан вернуть субсидию

Украинцы несут ответственность за поданные сведения о доходе и имуществе, которые повлиять на назначение субсидии или ее размер.

Об этом напоминают в Министерстве соцполитики.

Когда плательщик обязан вернуть субсидию:

  • если есть долги за коммуналку,
Читайте также: Субсидии заставляют украинцев отказываться от официального трудоустройства
  • в поданных документах есть недостоверные данные,
  • не сообщили в соцзащиту об обстоятельствах, которые могут повлиять на начисление субсидии, в течение 30 дней;
  • если предприниматель указал нулевой доход или доход меньше, чем размер минимальной заработной платы;
  • три месяца не платит ЕСВ;
  • предоставлены фальшивые документы;
  • в расчете размера субсидии найдена ошибка;
  • есть неправильные сведения, выданные юридическими лицами (справка о доходах, о составе зарегистрированных лиц, об обеспеченности жилой площадью и коммунальными услугами) физическими лицами-предпринимателями (справка о доходах);

Как сэкономить на коммуналке 2019

  • если человек, который не зарегистрирован в квартире, приобрел на нее право собственности и утаил это,

Прекратят начислять субсидию в случае:

  • переезда, смерти одинокого человека;
  • если обратился с заявлением о прекращении предоставления субсидии.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.