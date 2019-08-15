Украинцы несут ответственность за поданные сведения о доходе и имуществе, которые повлиять на назначение субсидии или ее размер.

Об этом напоминают в Министерстве соцполитики.

Когда плательщик обязан вернуть субсидию:

если есть долги за коммуналку,

в поданных документах есть недостоверные данные,

не сообщили в соцзащиту об обстоятельствах, которые могут повлиять на начисление субсидии, в течение 30 дней;

если предприниматель указал нулевой доход или доход меньше, чем размер минимальной заработной платы;

три месяца не платит ЕСВ ;

предоставлены фальшивые документы;

в расчете размера субсидии найдена ошибка;

есть неправильные сведения, выданные юридическими лицами (справка о доходах, о составе зарегистрированных лиц, об обеспеченности жилой площадью и коммунальными услугами) физическими лицами-предпринимателями (справка о доходах);

если человек, который не зарегистрирован в квартире, приобрел на нее право собственности и утаил это,

Прекратят начислять субсидию в случае:

переезда, смерти одинокого человека;