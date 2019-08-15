Альянс Банк в программе «Бонус к депозиту» меняет минимальную сумму вклада

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Альянс Банк в программе «Бонус к депозиту» от Finance.ua меняет минимальную сумму вклада в гривне и валюте в депозитах «Ощадный», «Ощадный+», «Капитальный» и «Прогрессивный». С 19 августа минимальная сумма в гривне и валюте 50 000 грн / 2000 долл, евро.
Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в гривне:
Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в долларах
Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в евро
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