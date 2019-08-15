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Альянс Банк в программе «Бонус к депозиту» меняет минимальную сумму вклада

Альянс Банк в программе «Бонус к депозиту» меняет минимальную сумму вклада

Альянс Банк в программе «Бонус к депозиту» от Finance.ua меняет минимальную сумму вклада в гривне и валюте в депозитах «Ощадный», «Ощадный+», «Капитальный» и «Прогрессивный». С 19 августа минимальная сумма в гривне и валюте 50 000 грн / 2000 долл, евро.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в гривне:

  • 3 мес. – 17,50%, +1,25% годовых от вклада,
  • 6 мес. – до 20,00%*, +1,0% годовых от вклада,
  • 9 мес. – 19,00%, +0,8% годовых от вклада,
  • 12 мес. – 19,00%, +0,7% от вклада,
  • 12 – 15 мес. – 18,50%, +0,7% от вклада.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в долларах

  • 3 мес. – 4,25%, +0,9% годовых от вклада;
  • 6 мес. – 5,50%, +0,7% годовых от вклада;
  • 9 мес. – 5,50%, +0,5% годовых от вклада;
  • 12 мес. – 6,00%, +0,35% от вклада.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua в евро

  • 3 мес. – 4,25%, +0,9% годовых от вклада;
  • 6 мес. – 4,50%, +0,7% годовых от вклада;
  • 9 мес. – 4,50%, +0,5% годовых от вклада;
  • 12 мес. – 5,50%, +0,35% от вклада.

Получить «Бонус к депозиту» от Альянс Банка и Finance.ua

По материалам Finance.UA
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