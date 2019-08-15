ГФС через суд хочет взыскать с "Укрэнерго" 500 млн гривен долга

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Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы подал в Окружной админсуд Киева иск о взыскании с Укрнафты 547,1 млн гривен налогового долга.
Отмечается, что соответствующее производство Окружной админсуд Киева открыл 14 августа.
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“В обосновании исковых требований истец указал, что налоговый долг образовался на основании начисления денежного обязательства, определенного налоговым уведомлением-решением”, – говорится в постановлении суда.
По информации “Укрнафты”, в 2018 году компания “в полном объеме выполнила текущие налоговые обязательства, оплатив 16,3 млрд грн и заняв четвертое место среди крупнейших налогоплательщиков страны”.
В августе Кабинет Министров Украины обратился в Хозяйственный суд Киева с иском к Укрнафте о взыскании 1,5 млр грн. В качестве третьих лиц в деле фигурируют Нафтогаз и Министерство финансов.
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