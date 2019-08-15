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В ГФС назвали зарплату начальства

В ГФС назвали зарплату начальства

Государственная фискальная служба (ГФС) в ответ на запрос сайта «Комментарии» обнародовала данные о зарплате руководства ведомства.

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Как отметили в ведомстве, по состоянию на 1 августа 2019 года, штатная численность работников Государственной фискальной службы составляет 2126 единиц, фактическая численность – 1711.

“Исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Гутенко Д.В. за 7 рабочих дней июля 2019 года в августе 2019 года произведено начисление заработной платы в сумме 5181,41 гривен”, – говорится в сообщении.

Согласно схеме должностных окладов, зарплата первого заместителя руководителя составляет 21990,00 грн, а руководителя департамента – 14520,00 грн. Среднемесячный размер заработной платы первого заместителя главы ГФС Сергея Билана с января по июль текущего года включительно составляет 78590,86 грн.

В ГФС добавили, что другие виды заработной платы устанавливаются индивидуально, в зависимости от выслуги лет на государственной службе, присвоенного специального звания и премии.

По материалам Комментарии
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