Авиакомпания МАУ ввела новую услугу

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Авиакомпания МАУ совместно с Duty Free Americas предлагает пассажирам международных рейсов выбирать и заказывать товары онлайн в duty free-магазине, а получать их непосредственно на борту самолета.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
“Уже сегодня совместно с Duty Free Americas МАУ предлагает пассажирам международных рейсов выбирать и заказывать товары онлайн в duty-free-магазине, а получать их – непосредственно на борту самолета”, – говорится в сообщении.
Как сделать зака:
Покупку можно оплатить карточкой или наличными уже непосредственно на борту.
Уже в салоне самолета бортпроводник лично передаст заказ пассажиру.
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