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Авиакомпания МАУ ввела новую услугу

Авиакомпания МАУ ввела новую услугу

Авиакомпания МАУ совместно с Duty Free Americas предлагает пассажирам международных рейсов выбирать и заказывать товары онлайн в duty free-магазине, а получать их непосредственно на борту самолета.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

“Уже сегодня совместно с Duty Free Americas МАУ предлагает пассажирам международных рейсов выбирать и заказывать товары онлайн в duty-free-магазине, а получать их – непосредственно на борту самолета”, – говорится в сообщении.

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Как сделать зака:

  • выбрать любимые позиции и добавить их в корзину,
  • оформить заказ минимум за 36 часов до вылета,
  • сохранить на девайсе или напечатать подтверждения заказа.

Покупку можно оплатить карточкой или наличными уже непосредственно на борту.

Уже в салоне самолета бортпроводник лично передаст заказ пассажиру.

По материалам Finance.UA
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