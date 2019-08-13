Авиакомпания МАУ ввела новую услугу

Авиакомпания МАУ совместно с Duty Free Americas предлагает пассажирам международных рейсов выбирать и заказывать товары онлайн в duty free-магазине, а получать их непосредственно на борту самолета.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

“Уже сегодня совместно с Duty Free Americas МАУ предлагает пассажирам международных рейсов выбирать и заказывать товары онлайн в duty-free-магазине, а получать их – непосредственно на борту самолета”, – говорится в сообщении.

Как сделать зака:

выбрать любимые позиции и добавить их в корзину,

оформить заказ минимум за 36 часов до вылета,

сохранить на девайсе или напечатать подтверждения заказа.

Покупку можно оплатить карточкой или наличными уже непосредственно на борту.

Уже в салоне самолета бортпроводник лично передаст заказ пассажиру.