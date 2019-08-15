Южная железная дорога недополучила более 40 млн грн за льготников

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С начала года Южная железная дорога перевезла в пригородном сообщении 6,2 миллиона пассажиров льготных категорий.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала “Южная железная дорога” АО “Укрзализныця”.
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По данным пресс-службы, в течение семи месяцев текущего года Южная железная дорога в пригородном сообщении перевезла 6,2 миллиона пассажиров льготных категорий на сумму 50,3 млн грн. При этом сумма полученной за 7 месяцев компенсации составляет 6,7 млн грн.
“Наиболее полно из семи областей Украины, на территории которых Южная магистраль обеспечивает транспортное обслуживание, возмещаются убытки в Донецкой (65%) и Луганской (54%)”, – отметили в пресс-службе.
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