Instagram будет бороться с новостями-фейками

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Instagram запустила новую функцию, при помощи которой пользователи смогут отмечать посты, содержащие недостоверную информацию. Похоже, Instagram решил бороться с обилием фейковых новостей и постов с откровенно ложной информацией, которую пользователи распространяют ради популярности. У американских юзеров социальной сети уже появилась возможность пожаловаться на недостоверные факты.
Проверять обращения будут сотрудники специального сервиса фактчекинга, разработанного Институтом Пойнтера — американской неправительственной организацией, специализирующейся на образовании и тренингах в сфере журналистики. Если специалисты по фактчекингу признают информацию недостоверной, пост, однако, удалять не будут (видимо, на всякий случай), но его выдача в поиске будет существенно ограничена.
По мнению администрации Instagram, это позволит бороться с распространением фейковых новостей при помощи популярных хэштегов, чем нередко злоупотребляют пользователи в погоне за популярностью и лайками. К примеру, кто-то публикует в Instagram изображение, на котором написано 2+2=5 и использует в посте хэштег #MathExpert для продвижения публикации. Когда на этот пост кто-нибудь пожалуется и его проверят специалисты Института Пойнтера, публикация просто перестает отображаться в результатах поиска по хэштегу #MathExpert. Функция станет доступна пользователям по всему миру в сентябре.
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