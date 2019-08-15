0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Instagram будет бороться с новостями-фейками

Instagram будет бороться с новостями-фейками

Instagram запустила новую функцию, при помощи которой пользователи смогут отмечать посты, содержащие недостоверную информацию. Похоже, Instagram решил бороться с обилием фейковых новостей и постов с откровенно ложной информацией, которую пользователи распространяют ради популярности. У американских юзеров социальной сети уже появилась возможность пожаловаться на недостоверные факты.

Проверять обращения будут сотрудники специального сервиса фактчекинга, разработанного Институтом Пойнтера — американской неправительственной организацией, специализирующейся на образовании и тренингах в сфере журналистики. Если специалисты по фактчекингу признают информацию недостоверной, пост, однако, удалять не будут (видимо, на всякий случай), но его выдача в поиске будет существенно ограничена.

По мнению администрации Instagram, это позволит бороться с распространением фейковых новостей при помощи популярных хэштегов, чем нередко злоупотребляют пользователи в погоне за популярностью и лайками. К примеру, кто-то публикует в Instagram изображение, на котором написано 2+2=5 и использует в посте хэштег #MathExpert для продвижения публикации. Когда на этот пост кто-нибудь пожалуется и его проверят специалисты Института Пойнтера, публикация просто перестает отображаться в результатах поиска по хэштегу #MathExpert. Функция станет доступна пользователям по всему миру в сентябре.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.