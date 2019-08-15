Instagram будет бороться с новостями-фейками

Instagram запустила новую функцию, при помощи которой пользователи смогут отмечать посты, содержащие недостоверную информацию. Похоже, Instagram решил бороться с обилием фейковых новостей и постов с откровенно ложной информацией, которую пользователи распространяют ради популярности. У американских юзеров социальной сети уже появилась возможность пожаловаться на недостоверные факты.

Проверять обращения будут сотрудники специального сервиса фактчекинга, разработанного Институтом Пойнтера — американской неправительственной организацией, специализирующейся на образовании и тренингах в сфере журналистики. Если специалисты по фактчекингу признают информацию недостоверной, пост, однако, удалять не будут (видимо, на всякий случай), но его выдача в поиске будет существенно ограничена.

По мнению администрации Instagram, это позволит бороться с распространением фейковых новостей при помощи популярных хэштегов, чем нередко злоупотребляют пользователи в погоне за популярностью и лайками. К примеру, кто-то публикует в Instagram изображение, на котором написано 2+2=5 и использует в посте хэштег #MathExpert для продвижения публикации. Когда на этот пост кто-нибудь пожалуется и его проверят специалисты Института Пойнтера, публикация просто перестает отображаться в результатах поиска по хэштегу #MathExpert. Функция станет доступна пользователям по всему миру в сентябре.