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Биометрическая информация банков и полиции Британии стала общедоступной

Биометрическая информация банков и полиции Британии стала общедоступной

В Великобритании обнаружили, что биометрическая информация банков и полиции, которые пользуются услугами замков Biostar 2 компании Suprema, находится в общедоступной базе.

Об этом сообщает информационное агентство The Guardian.

Израильские исследователи безопасности, которые специализируются на поиске “дыр” в системах компании Suprema, в ходе поиска обнаружили, что база Biostar 2 была незащищённой и в основном незашифрованной.

По словам исследователей, они смогли найти простые текстовые пароли учетных записей.

“Доступ позволяет, прежде всего, увидеть, что миллионы пользователей используют эту систему для доступа к различным местам и в режиме реального времени видеть, какой пользователь входит в какое учреждение или даже в какое помещение”, – сказал один из исследователей.

По материалам 112
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