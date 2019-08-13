Биометрическая информация банков и полиции Британии стала общедоступной

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В Великобритании обнаружили, что биометрическая информация банков и полиции, которые пользуются услугами замков Biostar 2 компании Suprema, находится в общедоступной базе.
Об этом сообщает информационное агентство The Guardian.
Израильские исследователи безопасности, которые специализируются на поиске “дыр” в системах компании Suprema, в ходе поиска обнаружили, что база Biostar 2 была незащищённой и в основном незашифрованной.
По словам исследователей, они смогли найти простые текстовые пароли учетных записей.
“Доступ позволяет, прежде всего, увидеть, что миллионы пользователей используют эту систему для доступа к различным местам и в режиме реального времени видеть, какой пользователь входит в какое учреждение или даже в какое помещение”, – сказал один из исследователей.
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