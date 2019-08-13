Иностранные эксперты прокомментировали ускорение роста ВВП Украины до 4,6%

Ускорение роста ВВП Украины во втором квартале этого года до 4,6% превзошло ожидания экспертов.

«Рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года составил 4,6% в годовом выражении, что является большим сюрпризом, учитывая, что, согласно консенсус-прогнозу, должен был составить около 2,7%. Это означает, что даже если бы в оставшейся части года рост квартал к кварталу был бы нулевым, годовой рост достиг бы около 3%», — написал в Twitter экономист базирующегося в Вашингтоне Института международных финансов Бенджамин Хильгенсток.

По мнению аналитика лондонской брокерской конторы BlueBay Asset Management Тимоти Эша, Украина при правильной политике может расти польскими темпами. Он подчеркнул, что на протяжении 20 лет после 1994 года рост ВВП Польши в среднем составлял 4,3%.

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«Из-за низкой базы нет причин, по которым Украина не может достичь аналогичных темпов роста при правильной структуре политики», — отметил Эш.

Директор по инвестициям в лондонской компании Aberdeen Asset Management PLC Виктор Сабо сказал в комментарии Bloomberg, что информация Госстата обнадеживает. Он сожалеет, что компания рано продала ВВП-варранты Украины, выпущенные в ходе реструктуризации украинского госдолга в 2015 году.

Аналитик Morgan Stanley Алина Слюсарчук после появления информации Госстата об ускорении роста ВВП улучшила прогноз на этот год с 2,4% до 3,7%. По ее словам, потребительская уверенность существенно выросла после победы Владимира Зеленского на выборах.