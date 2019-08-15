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Правительство поручило обеспечить финансирование региональных проектов в соответствии с графиком

Правительство поручило обеспечить финансирование региональных проектов в соответствии с графиком

Правительство поручило Министерству финансов и Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ обеспечить финансирование для проектов регионального развития в соответствии с графиком.

Об этом сообщает пресс служба Кабинета Министров.

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“На заседании правительства 14 августа Кабинет Министров Украины поручил Министерству финансов и Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ обеспечить, начиная с августа текущего года, финансирование программ и проектов развития регионов, особенно малых городов и общин, которые осуществляются за счет, в том числе, средств государственного фонда регионального развития. Это закреплено в протокольном поручении правительства”, – говорится в сообщении.

В Кабмине отмечают, что график финансирования должен обеспечить возможность своевременного проведения тендеров и завершения начатых проектов.

В июле этого года по инициативе премьер-министра правительство решило направить дополнительные средства на поддержку развития малых городов.

По материалам УКРИНФОРМ
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