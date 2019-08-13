Отопительный сезон в Кривом Роге может сорваться из-за долга в 1,7 млрд гривен

Начать отопительный сезон в Кривом Роге будет сложно из-за большого долга населения и коммунальных предприятий за потребленное тепло перед Криворожской теплоцентралью. Это не позволяет получить номинацию на газ в НАК «Нафтогаз Украины» на новый отопительный сезон.

Об этом сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

Криворожская ТЦ имеет самый низкий уровень расчета за потребленный газ, всего 56 процентов, а долг перед Нафтогазом – 1,7 миллиарда гривен. Это долги населения и коммунальных предприятий за потребленное тепло.

“В понедельник проводим встречу с руководством НАК «Нафтогаз Украины», на которой должны найти выход по Криворожской ТЦ и обеспечить город теплом”, – отметил Трубаров.

Чиновник также добавил, что «Северодонецкая» ТЭЦ, «Херсонская ТЭЦ», «Одесская ТЭЦ» входят в отопительный сезон при условии, что Кабинет Министров своим постановлением позволит государственным ТЭЦ получить номинацию на газ с уровнем расчета не ниже 78 процентов – такой проект постановления уже визируется в министерствах.

В прошлом году постановление Кабмина предусматривало уровень расчета не ниже 60 процентов. В этом году Фонд предлагает повысить его до 78 процентов.