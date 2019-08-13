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На повышение зарплат учителей нужно 19 млрд - Гриневич

На повышение зарплат учителей нужно 19 млрд - Гриневич

Зарплата педагогов начнет расти с 2020-го года на 20-70%, однако это будет стоить бюджету 19,5 млрд грн.

Об этом рассказала министр образования Лилия Гриневич на своей странице в Facebook.

«Будет новое правительство, и оно будет решать, как оно будет реализовывать это постановление. Потому что это постановление может вступать в действие только вместе с бюджетом. Если в бюджет будут заложены 19,5 млрд грн, тогда с 01 января оно вступит в действие. Если не будет возможности и правительство не определит это приоритетом, возможно, оно предложит другой способ урегулирования повышения заработной платы или запуск этого постановления в другие сроки. Мы сделали наше предложение нашему правительству, которое мы видим возможным для воплощения», – сказала Гриневич.

Наибольшее увеличение оплаты труда коснется тех, кто сейчас имеет самые низкие зарплаты – детских садов, мастеров производственного обучения в учреждениях профессионального образования и молодых учителей, которые на старте своей школьной карьеры имеют минимальную заработную плату.

«Но рост должен коснуться абсолютно всех педагогов минимум на 20%», – резюмировала министр образования Лилия Гриневич.

Справка Finance.ua:

Какие заработные платы будут получать педагоги:

  • Молодой воспитатель детсада будет получать в месяц 6369 грн.
  • Опытный воспитатель – свыше 9 тыс. грн в месяц.
  • Зарплата молодого учителя составит 7643 грн без учета надбавок и 8701 грн – с надбавками.
  • Учитель высшей категории будет получать 10,5 тыс. грн в месяц.

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По материалам Finance.UA
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