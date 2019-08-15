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В Украине предлагают проектировать современные парки с навигацией и Wi-Fi

В Украине предлагают проектировать современные парки с навигацией и Wi-Fi

В Минрегионе сейчас рассматривается предложение проектировать современные парки с навигацией, разграничением различных зон и возможностью подключения к сети Wi-Fi.

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

“Современные парки – какими они должны быть? Думаю, большинство согласится, что там должны быть удобные и комфортные лавочки в достаточном количестве, различные зоны для проведения досуга, как детей, так и взрослых, доступная для каждого навигация и удобные указатели, карты и отметки движения для легкого ориентирования и передвижения, доступные современные туалеты. Wi-Fi тоже не помешает”, – сказал он.

Поэтому сейчас рассматриваются следующие предложения к этим государственным строительным нормам:

  • проектирование в достаточном количестве лавочек в парках, из которых 50% – со спинками для удобства людей с инвалидностью и других маломобильных групп, возможность размещения скамеек на газонах;
  • предусмотрение удобной и доступной для всех маломобильных групп навигации в парках – размещение указателей, отметок движения, карт и тому подобное;
  • зонирование парков и скверов в зависимости от вида досуга и посетителей: игровая зона для детей, зона для отдыха взрослого населения, велосипедная, пешеходная зоны и т.д.;
  • возможность закладки в парках соответствующих коммуникаций для Wi-Fi.

По словам Парцхаладзе, такие изменения будут способствовать появлению современных и удобных зон отдыха населения, как в Европе.

Кроме того, ранее заместитель Министра сообщал, что Минрегион рассмотрит возможность проектирования в парках современных туалетов, питьевых фонтанчиков, кнопок вызова полиции и современных урн и контейнеров в достаточном количестве.

По материалам Finance.UA
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