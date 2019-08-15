В Украине предлагают проектировать современные парки с навигацией и Wi-Fi

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В Минрегионе сейчас рассматривается предложение проектировать современные парки с навигацией, разграничением различных зон и возможностью подключения к сети Wi-Fi.
Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
“Современные парки – какими они должны быть? Думаю, большинство согласится, что там должны быть удобные и комфортные лавочки в достаточном количестве, различные зоны для проведения досуга, как детей, так и взрослых, доступная для каждого навигация и удобные указатели, карты и отметки движения для легкого ориентирования и передвижения, доступные современные туалеты. Wi-Fi тоже не помешает”, – сказал он.
Поэтому сейчас рассматриваются следующие предложения к этим государственным строительным нормам:
По словам Парцхаладзе, такие изменения будут способствовать появлению современных и удобных зон отдыха населения, как в Европе.
Кроме того, ранее заместитель Министра сообщал, что Минрегион рассмотрит возможность проектирования в парках современных туалетов, питьевых фонтанчиков, кнопок вызова полиции и современных урн и контейнеров в достаточном количестве.
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