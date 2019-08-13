Prozorro наймет "белых" хакеров для поиска багов

Государственная платформа онлайн закупок Prozorro начнет сотрудничество с этичными хакерами через проект “Hack Prozorro”. Отбор пятнадцати хакеров закончится 8 сентября, а их основной целью будет тестирование уровня защиты системы.

Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.

Как отмечает руководство компании, белый хакинг из-за эффективности пока стал одним из мировых трендов кибербезопасности, и многие компании-гиганты давно сотрудничают с этичными хакерами. Генеральный директор ГП “Prozorro” Василий Задворный отмечает, что в Украине Prozorro стала первой государственной компанией, самостоятельно инициировавшей bug bounty.

Участниками bug bounty марафона могут стать только украинцы, имеющие соответствующий опыт в кибербезопасности. Они в тестовом режиме будут искать уязвимости в системе защиты. За каждый уникальный баг им обещают вознаграждение, размер которого зависит от уровня критичности. Призовой фонд марафона составляет $7000 – эту сумму разделят лучшие хакеры.