0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Prozorro наймет "белых" хакеров для поиска багов

Prozorro наймет "белых" хакеров для поиска багов

Государственная платформа онлайн закупок Prozorro начнет сотрудничество с этичными хакерами через проект “Hack Prozorro”. Отбор пятнадцати хакеров закончится 8 сентября, а их основной целью будет тестирование уровня защиты системы.

Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.

Как отмечает руководство компании, белый хакинг из-за эффективности пока стал одним из мировых трендов кибербезопасности, и многие компании-гиганты давно сотрудничают с этичными хакерами. Генеральный директор ГП “Prozorro” Василий Задворный отмечает, что в Украине Prozorro стала первой государственной компанией, самостоятельно инициировавшей bug bounty.

Участниками bug bounty марафона могут стать только украинцы, имеющие соответствующий опыт в кибербезопасности. Они в тестовом режиме будут искать уязвимости в системе защиты. За каждый уникальный баг им обещают вознаграждение, размер которого зависит от уровня критичности. Призовой фонд марафона составляет $7000 – эту сумму разделят лучшие хакеры.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.