Американская компания создала самые легкие "умные" часы (фото)

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Компания Misfit выпустила Vapor X, которые, по ее утверждению, являются самыми легкими и эффективными “умными” часами Wear OS.
Vapor X имеет 1,19-дюймовый AMOLED-дисплей, а его 42-миллиметровый корпус изготовлен из легкого алюминиевого сплава, который весит 43 грамма.
Vapor X оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 3100. Часы оснащены 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной памяти. Если покупатель хочет что-то мощнее, новые часы Fossil Gen 5 – исключение: они имеют 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ дискового пространства. До сих пор не решено, поможет ли использование дополнительного ОЗУ на устройстве на базе ОС Wear решить свои проблемы. Vapor X, вероятно, не сильно пострадает, если вообще будет придерживаться стандартной спецификации.
На самом деле Vapor X имеет много общего с Gen 5. Оба поддерживают GPS на устройстве, NFC для Google Pay, датчик сердечного ритма и водонепроницаемость до 30 метров в глубину. Сходства не являются совпадением, если учесть, что Fossil Group принадлежит Misfit.
Но есть и ряд отличий. В Gen 5 есть динамик, функция, не указанная в спецификации Vapor X, а осенью Fossil планирует выпустить приложение для Gen 5, которое позволит пользователям iOS принимать звонки прямо на часах, впервые для устройства Wear ОС .
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