Киевлянам напомнили о новой форме налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах

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Столичные налоговики обращают внимание киевлян-плательщиков, что отныне действует новая форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах. Согласно приказу Министерства финансов, эта форма дополнена информацией о доходах, полученных в качестве вознаграждения, и о доходах, полученных за аренду земли.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в г. Киеве.
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“Главное управление ГФС в г. Киеве информирует, что в связи с официальным опубликованием с 07.08.2019 года вступил в силу Приказ Министерства финансов Украины №177 от 25.04.2019 года «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 2 октября 2015 № 859», которым утверждена новая форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах”, – говорится в сообщении.
Среди основных изменений:
Кроме того, Раздел II декларации «Доходы, включаемые в общий годовой налогооблагаемый доход», дополнен новыми строками:
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