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Киевлянам напомнили о новой форме налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах

Киевлянам напомнили о новой форме налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах

Столичные налоговики обращают внимание киевлян-плательщиков, что отныне действует новая форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах. Согласно приказу Министерства финансов, эта форма дополнена информацией о доходах, полученных в качестве вознаграждения, и о доходах, полученных за аренду земли.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в г. Киеве.

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“Главное управление ГФС в г. Киеве информирует, что в связи с официальным опубликованием с 07.08.2019 года вступил в силу Приказ Министерства финансов Украины №177 от 25.04.2019 года «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 2 октября 2015 № 859», которым утверждена новая форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах”, – говорится в сообщении.

Среди основных изменений:

  • Введено отдельное приложение Ф3 «РАСЧЕТ суммы налога, на которую уменьшаются налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц, в связи с использованием права на налоговую скидку».

Кроме того, Раздел II декларации «Доходы, включаемые в общий годовой налогооблагаемый доход», дополнен новыми строками:

  • 10.2 «Доход, начисленный (выплаченный, предоставленный) в форме вознаграждений и других выплат в соответствии с условиями гражданско-правового характера»;
  • 10.4.1 «Доход, полученный от физического лица – налогоплательщика (арендатора), не являющегося налоговым агентом, за аренду (субаренду, эмфитевзис) земельных участков, земельных долей (паев), выделенных либо не выделенных в натуре (на местности), которые расположены по местонахождению, отличному от налогового адреса налогоплательщика (арендодателя)».
По материалам Finance.UA
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