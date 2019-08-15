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УЗ назначила еще 4 дополнительных поезда ко Дню Независимости

УЗ назначила еще 4 дополнительных поезда ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости Украины Укрзализныця назначила 4 дополнительных поезда.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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“С расписанием поездов можно ознакомиться на сайте, а билеты приобрести в железнодорожных кассах или онлайн”, – говорится в сообщении.

Дополнительные поезда будут курсировать:

  • № 755/756 Киев – Львов будет курсировать 23, 26 августа из Львова и 24, 27 августа из Киева.
  • № 205 Покровск – Харьков осуществит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях.
  • № 237 Киев-Днепр и № 779/780 Сумы – Винница будет курсировать туда и обратно 23 и 26 августа.

В сообщении отмечается, что “Укрзализныця” продолжает анализировать пассажиропотоки, в случае необходимости и при условии наличия подвижного состава будет назначать дополнительные поезда на наиболее востребованных направлениях.

Справка Finance.ua:

  • Стоимость билета на поезд Львов – Киев от 396 грн.
  • Стоимость билета на поезд Покровск – Харьков от 197 грн.
  • Стоимость билета на поезд Днепр – Киев от 202 грн.
  • Стоимость билета на поезд Сумы – Винница от 369 грн.
По материалам Finance.UA
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