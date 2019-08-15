УЗ назначила еще 4 дополнительных поезда ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости Украины Укрзализныця назначила 4 дополнительных поезда.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Читайте также: Укрзализныця планирует повысить цены на пассажирские билеты

“С расписанием поездов можно ознакомиться на сайте , а билеты приобрести в железнодорожных кассах или онлайн ”, – говорится в сообщении.

Дополнительные поезда будут курсировать:

№ 755/756 Киев – Львов будет курсировать 23, 26 августа из Львова и 24, 27 августа из Киева.

№ 205 Покровск – Харьков осуществит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях.

№ 237 Киев-Днепр и № 779/780 Сумы – Винница будет курсировать туда и обратно 23 и 26 августа.

В сообщении отмечается, что “Укрзализныця” продолжает анализировать пассажиропотоки, в случае необходимости и при условии наличия подвижного состава будет назначать дополнительные поезда на наиболее востребованных направлениях.

Справка Finance.ua: