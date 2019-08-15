УЗ назначила еще 4 дополнительных поезда ко Дню Независимости

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Ко Дню Независимости Украины Укрзализныця назначила 4 дополнительных поезда.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
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“С расписанием поездов можно ознакомиться на сайте, а билеты приобрести в железнодорожных кассах или онлайн”, – говорится в сообщении.
Дополнительные поезда будут курсировать:
В сообщении отмечается, что “Укрзализныця” продолжает анализировать пассажиропотоки, в случае необходимости и при условии наличия подвижного состава будет назначать дополнительные поезда на наиболее востребованных направлениях.
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