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Киевлянам выплатят денежную помощь ко Дню Независимости: кто и сколько получит

Киевлянам выплатят денежную помощь ко Дню Независимости: кто и сколько получит

Ко Дню Независимости Украины отдельным категориям социально незащищенных слоев населения города Киева будет предоставлена одноразовая адресная социальная материальная помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

“В целом получат такую ​​финансовую поддержку 336 430 жителей города Киева”, – говорится в сообщении.

Какую помощь получат киевляне:

В размере 500 гривен:

  • детям-сиротам и детям, над которыми установлена ​​опека;
  • киевлянам – членам семей лиц, погибших в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года, также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;
  • киевлянам – членам семей лиц, участвовавших и погибших в Антитеррористической операции;
  • праведникам Бабьего Яра;
  • репрессированным лицам;
  • участникам народного ополчения в Киеве, которые участвовали в обороне столицы Украины в период с 11 июля 1941 по 19 сентября 1941;
  • отцам, матерям погибших военнослужащих срочной военной службы.

В размере 330 гривен:

  • лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • лицам, которые являются получателями государственной социальной помощи;
  • лицам, которые являются получателями пособия на детей, больных тяжелыми заболеваниями.

В размере 300 гривен:

  • Киевлянам, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года;
  • киевлянам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористических операциях и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

В размере 290 гривен:

  • киевлянам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года.

В размере 280 гривен:

  • киевлянам, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года;
  • неработающим пенсионерам, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;
  • лицам, которые являются получателями временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату;
  • лицам, которые являются получателями компенсации за предоставление социальных услуг в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины;
  • неработающим трудоспособным лицам, которые являются получателями ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;
  • лицам, которые являются получателями ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ним.

Лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставят одну адресную социальную материальную помощь в большем размере.

По материалам Finance.UA
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