0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

Франция официально закрыла проект дороги на солнечных батареях

Франция официально закрыла проект дороги на солнечных батареях

Дорога на солнечных батареях, которую построили на севере Франции, не производила достаточный объем электричества, и проект решили закрыть.

Компания приняла решение не выходить на этот рынок.

В декабре 2016 года, когда была открыта пробная дорога, французское правительство заявило, что дорога из фотоэлектрических панелей будет генерировать электричество для питания уличных фонарей в Турувре, городке рядом.

Но менее чем через три года на трассе появились трещины, и в 2018 году часть дороги пришлось сносить из-за повреждения.

Франция потратила $5,2 млн на 1,6 км первой в мире дороги на солнечных панелях под названием Wattway. Ее называли самой длинной солнечной дорогой в мире.

Пробная дорога должна была производить около 150 000 кВт-ч в год, что достаточно для обеспечения до 5000 человек в день. Однако инженеры не приняли во внимание влияние опадающих листьев, что ограничивало количество электричества, производимого панелями. Они также не думали о давлении и весе от транспорта. Именно эти два фактора значительно сократили количество энергии, производимой панелями.

Поэтому директор Wattway Этьен Годен заявил, что компания не будет выходить на рынок.

«Наша система не подходит для дальних перевозок», – сказал он. Компания сосредоточится на создании электричества для небольших объектов, таких как камеры видеонаблюдения и освещение автобусных остановок.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.