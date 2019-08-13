Франция официально закрыла проект дороги на солнечных батареях

Дорога на солнечных батареях, которую построили на севере Франции, не производила достаточный объем электричества, и проект решили закрыть.

Компания приняла решение не выходить на этот рынок.

В декабре 2016 года, когда была открыта пробная дорога, французское правительство заявило, что дорога из фотоэлектрических панелей будет генерировать электричество для питания уличных фонарей в Турувре, городке рядом.

Но менее чем через три года на трассе появились трещины, и в 2018 году часть дороги пришлось сносить из-за повреждения.

Франция потратила $5,2 млн на 1,6 км первой в мире дороги на солнечных панелях под названием Wattway. Ее называли самой длинной солнечной дорогой в мире.

Пробная дорога должна была производить около 150 000 кВт-ч в год, что достаточно для обеспечения до 5000 человек в день. Однако инженеры не приняли во внимание влияние опадающих листьев, что ограничивало количество электричества, производимого панелями. Они также не думали о давлении и весе от транспорта. Именно эти два фактора значительно сократили количество энергии, производимой панелями.

Поэтому директор Wattway Этьен Годен заявил, что компания не будет выходить на рынок.

«Наша система не подходит для дальних перевозок», – сказал он. Компания сосредоточится на создании электричества для небольших объектов, таких как камеры видеонаблюдения и освещение автобусных остановок.