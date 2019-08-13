Маркарова внесла изменения в Соглашение об избежании двойного налогообложения в Украине и Сингапуре

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16 августа 2019 года министр финансов Украины Оксана Маркарова подписала Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
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Положения Протокола полностью соответствуют требованиям Модельной Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития.
Документом предусмотрена новая расширенная редакция статьи «Обмен информацией» – без оговорок относительно требований национального налогового интереса или банковской тайны, что улучшит сотрудничество между налоговыми органами Украины и Республики Сингапур.
Соглашение гарантирует предпринимателям обеих стран, что доходы, полученные от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой стране в виде дивидендов, процентов, роялти, не будут подлежать двойному налогообложению.
Соглашение также гарантирует, что предприниматели одного государства будут облагаться налогом в другом государстве при тех же условиях.
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