13 штатов подали в суд на администрацию США из-за миграционного правила «о богатых»

Коалиция из 13 штатов США подала в суд на администрацию президента Дональда Трампа, пытаясь заблокировать новое правило, которое предусматривает выдачу американских виз только финансово обеспеченным претендентам.

Такую информацию передает Голос Америки.

По мнению экспертов, это правило может резко сократить – минимум вдвое – легальную миграцию из-за отказа в выдаче виз малообеспеченным мигрантам.

Сотням тысяч людей будут отказывать в визах или виде на жительство, если их уровень дохода не будет соответствовать достаточно высоким стандартам или если они будут получать помощь от государства в виде соцпомощи, продовольственных талонов, государственного жилья или участия в программе медицинского обслуживания для малообеспеченных Medicaid.

Новое правило позволит отказывать в визе заявителям, которые не удовлетворяют требования к доходу или получают помощь от государства.

«Администрация Трампа выступает с четким посланием: если вы богаты, вам рады, если бедны, то нет, – заявил генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон. – Это правило противоречит американскому духу, направлено против иммигрантов и незаконно».

Правило обнародовано в понедельник и начнет действовать 15 октября.