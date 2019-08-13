Правительство выделило дополнительно на развитие дорог более 2 миллиардов

Кабинет Министров на своем заседании 14 августа 2019 года принял решение о выделении на развитие автомобильных дорог государственного значения больше 2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Читайте также: Как в областях Украины ремонтируют дороги

“Кабинет Министров Украины направил остаток средств Государственного агентства автомобильных дорог (“Укравтодор”) в сумме 1,920 млрд грн и нераспределенные расходы 2019 года в размере 94,142 млн грн на развитие автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на продолжение текущего среднего ремонта автодороги Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь по маршруту Запорожье – Мариуполь предлагается дополнительно направить более 1,24 млрд грн, а на ремонт дороги Днепр – Николаев (Днепропетровская обл.) в 2019 году – 400 млн грн.

Также 16,2 млн грн будет выделено на корректировку проектной документации объекта строительства автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье, а 34,320 млн грн – для продолжения проектирования объектов строительства и отвода земельных участков по проекту “Транспортная связь в Украине, фаза I” во Львовской (12,3 млн грн), Ровенской (10 млн грн) и Тернопольской (12,02 млн грн) областях.

Кроме этого, правительство предлагает перераспределить средства и увеличить финансирование ряда объектов: в Закарпатской области – текущий ремонт автодороги Мукачево – Рахов – Богородчаны – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов (100 млн грн), в Ивано-Франковской области – текущий ремонт автодороги Снятин – Тязев (100 млн грн), в Кировоградской области – текущий ремонт автодороги Полтава – Александрия (30 млн грн), в Хмельницкой области – капитальный и текущий средний ремонт автодороги Житомир – Черновцы (174,204 млн грн).