Межбанк: тактика экспортеров по созданию дефицита сработала

Начало сессии не предвещало ничего хорошего покупателям. Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе — спрос значительно превышал предложение и котировки быстро пошли вверх. Иностранцев с продажей валюты под покупки облигаций на вторичном рынке особо не наблюдалось, а экспортеры откровенно придерживали валюту, играя “на повышение”. В этом им помогали спекулянты, а недостаток предложения снова подталкивал покупателей к быстрым покупкам имеющейся валюты. Они опасались дальнейшего роста котировок и особо не торговались.

Тактика экспортеров по созданию дефицита за счет придерживания основных объемов продаж сработала на все 100%.

В итоге – с вчерашних вечерних котировок 25,24/25,265 межбанк сразу стартовал с уровня 25,29/25,33 гривен, а к 11:00 доллар взлетел до 25,39/25,43. Лишь при этих уровнях экспортеры начали продавать основные объемы валюты и в 12 часов доллар просел до 25,33/25,36 гривен.

Это был самый активный период сессии, когда фактически все крупные операторы рынка присутствовали на торгах. Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 25,3692 гривен за доллар.

После пиковых продаж валюты котировки начали постепенно проседать, а импортеры стали более активно торговаться, что быстро отразилось на курсе. На обед дилеры уже ушли при котировках 25,25/25,28 гривен, а после 14:00 на межбанке остались лишь опоздавшие продавцы и спекулянты.

Поговаривают, что среди продавцов оказались нерезиденты, которые неожиданно даже для себя закрыли несколько крупных покупок облигаций на вторичке и закрывали эти операции. Неожиданный объем предложения валюты на пустеющем рынке спровоцировал спекулянтов на быструю переориентацию в сторону “игры на понижение”, которая оказались достаточно продуктивной. В 16:00 доллар уже находился на отметке 25,15/25,19 гривен, а завершилась сессия по доллару котировками 25,15/25,185.

Главные события 15 августа на межбанке:

1) Активный разогрев курса экспортерами в первый час сессии с утренних 25,29/25,33 гривен до 25,39/25,43 в 11 часов и до 25,33/25,36 к полудню, а затем падение котировок до 25,15/25,185 к моменту завершения сессии;

2) Нацбанк не выходил на торги в публичном формате;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,3692 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 16 августа установлен на уровне 25,3216.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,19 / 25,23

евро – 28,08 / 28,12

российский рубль – 0,3808 / 0,3815

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1107 / 1,1109

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