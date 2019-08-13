"Энергетический мост" приведет к повышению цен на электричество - Герус

Проект “Энергетический мост Украина-ЕС” не будет реализован, поскольку предусматривает вывод энергоблока №2 Хмельницкой АЭС из энергосистемы Украины и продажу электроэнергии на Польшу через частные структуры.

Об этом в Facebook сообщил представитель Президента в правительстве Андрей Герус.

“Этого «Энергетического моста» не будет. Если какой-то бизнес хочет продавать электроэнергию в Европу, то не стоит паразитировать на государственных объектах, а следует сначала построить новый объект генерации, а потом из него экспортировать электроэнергию – именно в такой последовательности,” – сказал Герус.

Представитель Президента напомнил, что на заседании Кабинета Министров он обратил внимание на необходимость остановки проекта.

“«Энергетический мост» предусматривает вывод атомного блока №2 Хмельницкой АЭС из энергосистемы Украины и перевод его работы в энергосистему Польши. Это запуск линии электропередач Хмельницкий – Жешув (Польша) и передача продажи електроенерии из блока №2 ХАЭС в управление частных структур”, – написал Герус.

По его мнению, вывод из ОЭС Украины атомного блока мощностью 1000 МВт увеличит дефицит на внутреннем рынке и приведет к дополнительному росту цены электроэнергии для украинских потребителей.

Он призвал министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика отменить свой приказ, “не обманывать правительство и украинцев и не ставить узкие частные коммерческие интересы выше, чем государственные интересы”.