"Энергетический мост" приведет к повышению цен на электричество - Герус

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Проект “Энергетический мост Украина-ЕС” не будет реализован, поскольку предусматривает вывод энергоблока №2 Хмельницкой АЭС из энергосистемы Украины и продажу электроэнергии на Польшу через частные структуры.
Об этом в Facebook сообщил представитель Президента в правительстве Андрей Герус.
“Этого «Энергетического моста» не будет. Если какой-то бизнес хочет продавать электроэнергию в Европу, то не стоит паразитировать на государственных объектах, а следует сначала построить новый объект генерации, а потом из него экспортировать электроэнергию – именно в такой последовательности,” – сказал Герус.
Представитель Президента напомнил, что на заседании Кабинета Министров он обратил внимание на необходимость остановки проекта.
“«Энергетический мост» предусматривает вывод атомного блока №2 Хмельницкой АЭС из энергосистемы Украины и перевод его работы в энергосистему Польши. Это запуск линии электропередач Хмельницкий – Жешув (Польша) и передача продажи електроенерии из блока №2 ХАЭС в управление частных структур”, – написал Герус.
По его мнению, вывод из ОЭС Украины атомного блока мощностью 1000 МВт увеличит дефицит на внутреннем рынке и приведет к дополнительному росту цены электроэнергии для украинских потребителей.
Он призвал министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика отменить свой приказ, “не обманывать правительство и украинцев и не ставить узкие частные коммерческие интересы выше, чем государственные интересы”.
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