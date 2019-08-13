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Задолженность киевлян за воду достигает 626 млн грн (инфографика)

Задолженность киевлян за воду достигает 626 млн грн (инфографика)

Задолженность перед «Киевводоканалом» за услуги по водоснабжению и водоотведению составила 962 млн грн на конец июля.

Об этом сообщает пресс-служба водоканала.

Из этой суммы:

  • долги жителей многоэтажных домов Киева составляют – 626 млн гривен,
  • долги юридических лиц составляет – 336 млн гривен.

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Также «Киевводоканал» опубликовал статистику:

  • Предупреждение о наличии долга получили 8,2 тыс. физических лиц и 3,5 тыс. абонентов-юрлиц.
  • За июль заключено 2,9 тыс. договоров на оказание услуг Киевводоканалу, и 309 – с юрлицами.
  • В июле сотрудниками «Киевводоканала» было опломбировано 11,6 тыс. приборов учета воды.
  • 95 объектов отключены от сетей водоснабжения/водоотведения.

Справка Finance.ua:

По материалам Finance.UA
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