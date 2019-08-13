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Как будут развиваться гибкие экраны до 2023 года (инфографика)

Как будут развиваться гибкие экраны до 2023 года (инфографика)

Аналитическая компания DSCC, специализирующаяся на рынке плоских панелей, обновила свой прогноз, касающийся складных устройств с гибкими экранами OLED. Аналитики ожидают, что рынок будет расти медленнее, чем предполагалось ранее в этом году.

По данным DSCC, в 2019 году будет выпущено 360 000 складывающихся панелей, а готовых устройств с такими экранами будет продано менее 250 000 штук. К 2023 году рынок вырастет, но даже тогда за год будет отгружено всего 68 млн панелей. Впрочем, этот показатель соответствует среднегодовому росту 272%. В денежном выражении продажи в 2023 году превысят 8 млрд долларов.

Чаще всего складные экраны можно будет встретить в смартфонах, но появятся они и в других устройствах потребительской электроники.

Лидером рынка, по мнению DSCC, будет компания Samsung, доля которой в 2020 году будет не менее 70%. К 2023 году южнокорейский производитель все еще будет превосходить любого из конкурентов, но его доля к тому времени сократится до 42%. Первый смартфон Apple со складным экраном выйдет в 2022 году.

По материалам ITC.ua
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