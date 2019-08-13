Как будут развиваться гибкие экраны до 2023 года (инфографика)

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Аналитическая компания DSCC, специализирующаяся на рынке плоских панелей, обновила свой прогноз, касающийся складных устройств с гибкими экранами OLED. Аналитики ожидают, что рынок будет расти медленнее, чем предполагалось ранее в этом году.
По данным DSCC, в 2019 году будет выпущено 360 000 складывающихся панелей, а готовых устройств с такими экранами будет продано менее 250 000 штук. К 2023 году рынок вырастет, но даже тогда за год будет отгружено всего 68 млн панелей. Впрочем, этот показатель соответствует среднегодовому росту 272%. В денежном выражении продажи в 2023 году превысят 8 млрд долларов.
Чаще всего складные экраны можно будет встретить в смартфонах, но появятся они и в других устройствах потребительской электроники.
Лидером рынка, по мнению DSCC, будет компания Samsung, доля которой в 2020 году будет не менее 70%. К 2023 году южнокорейский производитель все еще будет превосходить любого из конкурентов, но его доля к тому времени сократится до 42%. Первый смартфон Apple со складным экраном выйдет в 2022 году.
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