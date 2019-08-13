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Выручка Lenovo отмечается ростом уже восемь кварталов подряд

Выручка Lenovo отмечается ростом уже восемь кварталов подряд

Выручка китайского гиганта составила 12,5 млрд долларов, увеличившись за год на 5%.

Об этом свидетельствует отчет за первый квартал очередного финансового года компании.

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Валовая прибыль выросла на 26%, до 2 млрд долларов, а операционная прибыль подскочила почти на 100%: со 180 до 343 млн долларов. Чистая прибыль выросла ещё сильнее: с 77 до 162 млн долларов.

Lenovo отмечает, что её выручка растёт уже восемь кварталов подряд. Результаты Lenovo объясняет хорошими показателями подразделений Intelligent Devices Group и PC and Smart Devices Group. Lenovo также говорит, что её доля на рынке ПК достигла рекордной отметки в 24,9%.

О подразделении Mobile Business Group, ответственном за смартфоны, известно, что оно показало рост прибыли на 100 млн долларов.

По материалам ITC.ua
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