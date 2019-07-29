В Китае тестируют мобильное приложение, которое может заменить ID-карту

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Местные органы власти китайского города Чэнду тестируют мобильное приложение, которое могло бы заменить ID-карту.
Об этом сообщает Xinhua.
“В Чэнду, столице юго-западной китайской провинции Сычуань, тестируют программу, которая использует мобильное приложение в качестве альтернативы ID-карте для регистрации в гостинице”, – говорится в сообщении.
По данным местных органов власти, приложение, которое идентифицирует человека, сканируя его лицо смартфоном, было разработано еще в мае. С тех пор около двух тысяч человек воспользовались этой услугой для регистрации в 14 местных гостиницах и на одной автобусной остановке.
Отмечается, что после загрузки приложения и регистрации персональной информации пользователь может сделать распознавание своего лица через сканирование. Если сканирование будет успешным, отель получит данные с ID-карты клиента, которые необходимы для регистрации.
Как сообщил один из представителей местной власти Ву Сун, приложение может помочь пользователям предотвратить кражу самой ID-карты и лучше защищено.
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