В Китае тестируют мобильное приложение, которое может заменить ID-карту

Местные органы власти китайского города Чэнду тестируют мобильное приложение, которое могло бы заменить ID-карту.

Об этом сообщает Xinhua.

“В Чэнду, столице юго-западной китайской провинции Сычуань, тестируют программу, которая использует мобильное приложение в качестве альтернативы ID-карте для регистрации в гостинице”, – говорится в сообщении.

По данным местных органов власти, приложение, которое идентифицирует человека, сканируя его лицо смартфоном, было разработано еще в мае. С тех пор около двух тысяч человек воспользовались этой услугой для регистрации в 14 местных гостиницах и на одной автобусной остановке.

Отмечается, что после загрузки приложения и регистрации персональной информации пользователь может сделать распознавание своего лица через сканирование. Если сканирование будет успешным, отель получит данные с ID-карты клиента, которые необходимы для регистрации.

Как сообщил один из представителей местной власти Ву Сун, приложение может помочь пользователям предотвратить кражу самой ID-карты и лучше защищено.