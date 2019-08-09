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Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка «УФС»

Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка «УФС»

ПАО «Коммерческий банк «Украинский финансовый свит» прекращает деятельность как юридическое лицо, а следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк – ликвидированным.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

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В соответствии со статьей 53 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (далее – Закон), 14 августа 2019 внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований №12661110046007762 о государственной регистрации прекращения банка.

Согласно статье 52 Закона, требования кредиторов к банку, которые не были удовлетворены за недостаточностью его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора Открытого акционерного общества «Коммерческий банк «Украинский финансовый свит» прекращены.

По материалам Finance.UA
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