Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка «УФС»

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ПАО «Коммерческий банк «Украинский финансовый свит» прекращает деятельность как юридическое лицо, а следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк – ликвидированным.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
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В соответствии со статьей 53 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (далее – Закон), 14 августа 2019 внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований №12661110046007762 о государственной регистрации прекращения банка.
Согласно статье 52 Закона, требования кредиторов к банку, которые не были удовлетворены за недостаточностью его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора Открытого акционерного общества «Коммерческий банк «Украинский финансовый свит» прекращены.
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