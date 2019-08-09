Налоговая создала антирейтинг убыточных компаний крупного бизнеса

По итогам I полугодия этого года 398 плательщиков Офиса крупных плательщиков (а это 26,6% от общего количества плательщиков налога на прибыль) – пребывают в состоянии убыточности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы Украины.

Убытки, задекларированные этими плательщиками, достигают 705,2 млрд грн. 389,4 млрд грн из них – или 55,2% от всех убытков по Офису – приходится на банковский сектор.

Как сообщается, антирейтинг убыточности І полугодия включает производство химпродукции (предприятия дали 72,4 млрд грн убытков), металлургию (35,5 млрд), оптовую торговлю (27,4 млрд), информационную и телекоммуникационную отрасль (23 млрд).

ТОП-5 компаний из разных отраслей с наибольшими показателями убыточности:

1. ЗАО «Северодонецкое объединение «АЗОТ» – имеет убытки, равные 9% всего объема убытков предприятий, обслуживающихся в Офисе (без учета банковского сектора)

2. ООО «Карпатнефтехим» – 5,4% от всех убытков (без банков);

3. ООО «Лайфселл» – 4,5% от всех убытков (без банков);

4. ЗАО «Ровноазот» – 4,4% от всех убытков (без банков);

5. ПАО «Днепровский меткомбинат» – 4,2% от всех убытков (без банков).

“Причинами убыточности зачастую является перенос убытков предыдущих периодов или начисление процентов по разным видам займов”, – говорится в сообщении.