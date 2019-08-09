Налоговая создала антирейтинг убыточных компаний крупного бизнеса

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По итогам I полугодия этого года 398 плательщиков Офиса крупных плательщиков (а это 26,6% от общего количества плательщиков налога на прибыль) – пребывают в состоянии убыточности.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы Украины.
Убытки, задекларированные этими плательщиками, достигают 705,2 млрд грн. 389,4 млрд грн из них – или 55,2% от всех убытков по Офису – приходится на банковский сектор.
Как сообщается, антирейтинг убыточности І полугодия включает производство химпродукции (предприятия дали 72,4 млрд грн убытков), металлургию (35,5 млрд), оптовую торговлю (27,4 млрд), информационную и телекоммуникационную отрасль (23 млрд).
ТОП-5 компаний из разных отраслей с наибольшими показателями убыточности:
1. ЗАО «Северодонецкое объединение «АЗОТ» – имеет убытки, равные 9% всего объема убытков предприятий, обслуживающихся в Офисе (без учета банковского сектора)
2. ООО «Карпатнефтехим» – 5,4% от всех убытков (без банков);
3. ООО «Лайфселл» – 4,5% от всех убытков (без банков);
4. ЗАО «Ровноазот» – 4,4% от всех убытков (без банков);
5. ПАО «Днепровский меткомбинат» – 4,2% от всех убытков (без банков).
“Причинами убыточности зачастую является перенос убытков предыдущих периодов или начисление процентов по разным видам займов”, – говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Мотор Сич" сокращает рабочую неделю до 4 дней4 ч. назад - 793 6
Как в областях Украины ремонтируют дороги (инфографика)7 ч. назад - 1414 5
Обвал фондового рынка США стал крупнейшим в 2019 году8 ч. назад - 2942 4
Миллионные убытки: В Нафтогазе посчитали, во сколько обойдется бюджету льготный газ для Ахметова10 ч. назад - 5109 3
Минфин ожидает точного прогноза курса валют для составления бюджета на 2020 год10 ч. назад - 689 3
Автомобилистов предупредили о схеме развода на деньгиВчера, 20:40 - 39967 1
Какие доходы принимаются во внимание при назначении субсидии6 ч. назад - 16628 1
Миллионные убытки: В Нафтогазе посчитали, во сколько обойдется бюджету льготный газ для Ахметова10 ч. назад - 5109 3
Toyota изменит имидж автомобилей20 ч. назад - 3093
Обвал фондового рынка США стал крупнейшим в 2019 году8 ч. назад - 2942 4
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)8 ч. назад - 263
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕСПозавчера, 15:34 - 5485 3
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 933
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1252
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 902 2