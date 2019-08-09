H&M откроет третий магазин в Украине

Шведский международный ритейлер H&M объявил об открытии нового магазина в Киеве 12 сентября в ТРЦ River Mall в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании Colliers International (Украина), которая выступает эксклюзивным брокером этого открытия.

“Магазин расположится на двух этажах ТРЦ и займет площадь 2900 кв.м. На этот раз бренд удивит покупателей новой концепцией интерьера, выполненной в более теплых оттенках. Это тестовая версия магазина, которая впервые была запущена в Стокгольме в ноябре 2017 года c целью создания максимально комфортного пространства для шопинга”, – говорится в сообщении.

В новом магазине будет представлены:

ассортимент женской, мужской, подростковой и детской одежды.

H&M MAMA ,

, впервые в Украине, мужская линия H&M Sport.

установлен бокс для сбора одежды и текстиля. Любой желающий может принести пакет с ненужными вещами на переработку – и взамен получить купон на скидку.

Справка Finance.ua:

H&M вышел на украинский рынок в 2018 году, открыв первый магазин в ТРЦ Lavina Mall.

Второй магазин бренда открылся в октябре 2018 года в ТРЦ Sky Mall.

Согласно финансовому отчету компании, в конце 2018 года штат сотрудников H&M в Украине насчитывал 113 человек.