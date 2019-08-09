0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 321 0

H&M откроет третий магазин в Украине

H&M откроет третий магазин в Украине

Шведский международный ритейлер H&M объявил об открытии нового магазина в Киеве 12 сентября в ТРЦ River Mall в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании Colliers International (Украина), которая выступает эксклюзивным брокером этого открытия.

“Магазин расположится на двух этажах ТРЦ и займет площадь 2900 кв.м. На этот раз бренд удивит покупателей новой концепцией интерьера, выполненной в более теплых оттенках. Это тестовая версия магазина, которая впервые была запущена в Стокгольме в ноябре 2017 года c целью создания максимально комфортного пространства для шопинга”, – говорится в сообщении.

В новом магазине будет представлены:

  • ассортимент женской, мужской, подростковой и детской одежды.
  • H&M MAMA,
  • впервые в Украине, мужская линия H&M Sport.
  • установлен бокс для сбора одежды и текстиля. Любой желающий может принести пакет с ненужными вещами на переработку – и взамен получить купон на скидку.

Справка Finance.ua:

  • H&M вышел на украинский рынок в 2018 году, открыв первый магазин в ТРЦ Lavina Mall.
  • Согласно финансовому отчету компании, в конце 2018 года штат сотрудников H&M в Украине насчитывал 113 человек.
  • По результатам 2018 года объемы продаж сети H&M (два магазина) в Украине составили 57 млн ​​шведских крон (около 6 млн долларов).
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.