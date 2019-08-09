H&M откроет третий магазин в Украине

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Шведский международный ритейлер H&M объявил об открытии нового магазина в Киеве 12 сентября в ТРЦ River Mall в Дарницком районе Киева.
Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании Colliers International (Украина), которая выступает эксклюзивным брокером этого открытия.
“Магазин расположится на двух этажах ТРЦ и займет площадь 2900 кв.м. На этот раз бренд удивит покупателей новой концепцией интерьера, выполненной в более теплых оттенках. Это тестовая версия магазина, которая впервые была запущена в Стокгольме в ноябре 2017 года c целью создания максимально комфортного пространства для шопинга”, – говорится в сообщении.
В новом магазине будет представлены:
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