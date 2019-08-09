Интервью с победителем акции "Дни сбережений с Райффайзен Банком Аваль и Уника Жизнь"

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Вы помните, что весь апрель в сети отделений Райффайзен Банка Аваль проходила специальная акция «Дни сбережений с Райффайзен Банком Аваль и Уника Жизнь».
В Дни сбережений клиенты банка могли получить индивидуальную консультацию о накопительном страховании жизни и узнать о том, как:
- обеспечить себе финансовую защиту и позаботиться о благосостоянии своей семьи,
- накопить на осуществление мечты и обеспечить достойное образование ребенку,
- приобрести собственное жилье,
- получить дополнительную пенсию.
Надеемся, вы смогли достаточно узнать о том, как смотреть в будущее с уверенностью и наслаждаться жизнью, пользуясь преимуществами надежных современных финансовых инструментов.
Заключив договор накопительного страхования жизни в одном из отделений Райффайзен Банка Аваль, задействованных в акции по всей Украине, каждый мог стать участником розыгрыша МЕГА-приза на выбор победителя: электросамоката, кофеварки или зеркала-видеорегистратора.
Во время вручения главного приза мы пообщались с победителем Евгением Сергеевичем Шейкой и задали ему несколько вопросов.
— Евгений, расскажите, почему вы решили принять участие в акции «Дни сбережений с Райффайзен Банком Аваль и Уника Жизнь»?
— У меня были планы накопить денежные средства на будущее.
— Но почему вы выбрали именно накопительную программу страхования?
— Все просто: рассмотрев все имеющиеся варианты инвестирования, я понял, что накопительное страхование жизни наиболее соответствует моим требованиям.
— Знали ли вы уже тогда, что станете участником акции?
— Да, конечно. Этот момент хорошо освещался.
— Вы выбрали в подарок электросамокат. Как вы отреагировали, когда узнали, что уже совсем скоро он станет вашим?
— Если честно, сначала я даже не поверил. Согласитесь, не часто приходится выигрывать крупные призы.
— Полезен ли вам этот подарок?
— Да, я выбрал его самостоятельно и очень счастлив.
— А как насчет страхования? Вы довольны? Посоветовали бы друзьям?
— Даже если бы я ничего не выиграл, я посоветовал бы своим знакомым обратить внимание на страхование жизни!
— А почему вы выбрали именно такой приз? Нравится кататься?
— На самом деле это скорее для моего ребенка. Вы же понимаете, счастливый ребенок — счастливый отец.
— Планируете ли вы оформить еще какой-то вид страхования?
— Да, именно сейчас рассматриваю возможные варианты программ для себя и своей семьи.
— Как считаете, нужно ли проводить подобные розыгрыши в будущем?
— Безусловно! Уже мечтаю о новенькой кофеварке, и не у всех моих друзей есть электросамокаты!
Евгений выбрал программу страхования «Райффайзен Старт» от Страховой компании «Уника Жизнь», которая гарантирует 4% ставку доходности + инвестиционный доход от размещения страховых резервов с полной страховой выплатой в течение 30 дней.
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