Интервью с победителем акции "Дни сбережений с Райффайзен Банком Аваль и Уника Жизнь"

Вы помните, что весь апрель в сети отделений Райффайзен Банка Аваль проходила специальная акция «Дни сбережений с Райффайзен Банком Аваль и Уника Жизнь».

В Дни сбережений клиенты банка могли получить индивидуальную консультацию о накопительном страховании жизни и узнать о том, как:

- обеспечить себе финансовую защиту и позаботиться о благосостоянии своей семьи,

- накопить на осуществление мечты и обеспечить достойное образование ребенку,

- приобрести собственное жилье,

- получить дополнительную пенсию.

Надеемся, вы смогли достаточно узнать о том, как смотреть в будущее с уверенностью и наслаждаться жизнью, пользуясь преимуществами надежных современных финансовых инструментов.

Заключив договор накопительного страхования жизни в одном из отделений Райффайзен Банка Аваль, задействованных в акции по всей Украине, каждый мог стать участником розыгрыша МЕГА-приза на выбор победителя: электросамоката, кофеварки или зеркала-видеорегистратора.

Во время вручения главного приза мы пообщались с победителем Евгением Сергеевичем Шейкой и задали ему несколько вопросов.

— Евгений, расскажите, почему вы решили принять участие в акции «Дни сбережений с Райффайзен Банком Аваль и Уника Жизнь»?

— У меня были планы накопить денежные средства на будущее.

— Но почему вы выбрали именно накопительную программу страхования?

— Все просто: рассмотрев все имеющиеся варианты инвестирования, я понял, что накопительное страхование жизни наиболее соответствует моим требованиям.

— Знали ли вы уже тогда, что станете участником акции?

— Да, конечно. Этот момент хорошо освещался.

— Вы выбрали в подарок электросамокат. Как вы отреагировали, когда узнали, что уже совсем скоро он станет вашим?

— Если честно, сначала я даже не поверил. Согласитесь, не часто приходится выигрывать крупные призы.

— Полезен ли вам этот подарок?

— Да, я выбрал его самостоятельно и очень счастлив.

— А как насчет страхования? Вы довольны? Посоветовали бы друзьям?

— Даже если бы я ничего не выиграл, я посоветовал бы своим знакомым обратить внимание на страхование жизни!

— А почему вы выбрали именно такой приз? Нравится кататься?

— На самом деле это скорее для моего ребенка. Вы же понимаете, счастливый ребенок — счастливый отец.

— Планируете ли вы оформить еще какой-то вид страхования?

— Да, именно сейчас рассматриваю возможные варианты программ для себя и своей семьи.

— Как считаете, нужно ли проводить подобные розыгрыши в будущем?

— Безусловно! Уже мечтаю о новенькой кофеварке, и не у всех моих друзей есть электросамокаты!

Евгений выбрал программу страхования «Райффайзен Старт» от Страховой компании «Уника Жизнь», которая гарантирует 4% ставку доходности + инвестиционный доход от размещения страховых резервов с полной страховой выплатой в течение 30 дней.