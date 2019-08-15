Со скольки лет можно оформлять биометрический паспорт ребенку

Оформить биометрический паспорт ребенку можно с самого его рождения, и действительным этот документ будет в течение 4 лет.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на странице в Facebook.

“Планируете путешествие за границу с ребенком? Не знаете, как оформить малышу биометрический паспорт? Сделать это можно с самого рождения. Действителен документ течение 4 лет”, – говорится в сообщении.

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Забрать готовый паспорт может один из родителей (со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка) или иное лицо при наличии нотариально заверенной доверенности.

Стоимость детского загранпаспорта:

682 грн за 20 рабочих дней,

1034 грн за 7 рабочих дней.

“Сфотографироваться на паспорт можно и в миграционной службе при подаче документов. Но если у вашего ребенка (до 12 лет) с фотографированием возникают проблемы: пугается фотовспышки, не может усидеть на месте, не закрывать глаза более 2 секунд, самостоятельно принесите нам одну фотографию”, – отмечает пресс-служба.

Требования к фото:

Размер 10х15 сантиметров,

изображено 70% лица,

белый фон, никаких посторонних предметов,

четкие контуры,

без дефектов.

К фото нужно приложить документы: