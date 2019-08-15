0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Со скольки лет можно оформлять биометрический паспорт ребенку

Со скольки лет можно оформлять биометрический паспорт ребенку

Оформить биометрический паспорт ребенку можно с самого его рождения, и действительным этот документ будет в течение 4 лет.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на странице в Facebook.

“Планируете путешествие за границу с ребенком? Не знаете, как оформить малышу биометрический паспорт? Сделать это можно с самого рождения. Действителен документ течение 4 лет”, – говорится в сообщении.

Читайте также: Украинский авиаперевозчик открывает рейс Киев-Турин

Забрать готовый паспорт может один из родителей (со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка) или иное лицо при наличии нотариально заверенной доверенности.

Стоимость детского загранпаспорта:

  • 682 грн за 20 рабочих дней,
  • 1034 грн за 7 рабочих дней.

Лучшие кредитные карты для путешественников

“Сфотографироваться на паспорт можно и в миграционной службе при подаче документов. Но если у вашего ребенка (до 12 лет) с фотографированием возникают проблемы: пугается фотовспышки, не может усидеть на месте, не закрывать глаза более 2 секунд, самостоятельно принесите нам одну фотографию”, – отмечает пресс-служба.

Требования к фото:

  • Размер 10х15 сантиметров,
  • изображено 70% лица,
  • белый фон, никаких посторонних предметов,
  • четкие контуры,
  • без дефектов.

К фото нужно приложить документы:

  • оригинал свидетельства о рождении
  • ИНН (если есть)
  • паспорт одного из родителей
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:МВД Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.