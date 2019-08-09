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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (38,141 млн и 41,985 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (34 и 44), максимальный курс продажи доллара 25,60 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,39-25,40 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют активных заявок по доллару 78 на сумму 80,126 млн грн, которые распределились следующим образом:
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,3700 – 7 800
25,3800 – 5 000
25,3900 – 40 000
25,3900 – 30 000
25,3900 – 5 000
25,3900 – 20 000
25,3900 – 27 888
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,4197 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,3389 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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