Когда полиция может штрафовать "еврономер" на месте остановки

Полиции предоставлено право штрафовать “еврономер” непосредственно на месте остановки авто.

Об этом пишет “Дорожный адвокат” на своей странице в фейсбуке.

В настоящее время «Десятое» основание остановки практически позволяет инспектору остановить любой «еврономер». Даже если водитель не нарушал Правил дорожного движения.

При этом с 22.08.2019 полиции предоставлено право штрафовать водителей за управление автомобилем, в отношении которого нарушены сроки временного ввоза и за управление автомобилем другим лицом, помимо того, которое ввезло автомобиль на территорию Украины.

Справка Finance.ua

С 22 августа вступят в силу новые правила для еврономеров.

За вождение машины на еврономерах – 8500 грн;

Повторное за год вождения “евробляхи” – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;