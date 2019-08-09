Когда полиция может штрафовать "еврономер" на месте остановки

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Полиции предоставлено право штрафовать “еврономер” непосредственно на месте остановки авто.
Об этом пишет “Дорожный адвокат” на своей странице в фейсбуке.
В настоящее время «Десятое» основание остановки практически позволяет инспектору остановить любой «еврономер». Даже если водитель не нарушал Правил дорожного движения.
При этом с 22.08.2019 полиции предоставлено право штрафовать водителей за управление автомобилем, в отношении которого нарушены сроки временного ввоза и за управление автомобилем другим лицом, помимо того, которое ввезло автомобиль на территорию Украины.
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