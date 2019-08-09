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Когда полиция может штрафовать "еврономер" на месте остановки

Когда полиция может штрафовать "еврономер" на месте остановки

Полиции предоставлено право штрафовать “еврономер” непосредственно на месте остановки авто.

Об этом пишет “Дорожный адвокат” на своей странице в фейсбуке.

В настоящее время «Десятое» основание остановки практически позволяет инспектору остановить любой «еврономер». Даже если водитель не нарушал Правил дорожного движения.

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При этом с 22.08.2019 полиции предоставлено право штрафовать водителей за управление автомобилем, в отношении которого нарушены сроки временного ввоза и за управление автомобилем другим лицом, помимо того, которое ввезло автомобиль на территорию Украины.

Справка Finance.ua

  • С 22 августа вступят в силу новые правила для еврономеров.
  • За вождение машины на еврономерах – 8500 грн;
  • Повторное за год вождения “евробляхи” – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;
  • Задержка от 10 до 20 суток – 8500 грн.
По материалам Finance.UA
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