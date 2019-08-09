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Как в областях Украины ремонтируют дороги (инфографика)

Как в областях Украины ремонтируют дороги (инфографика)

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, в каких областях наиболее активно ремонтируются автодороги, переданные в ведение местных властей.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на сообщение министра в соцсети Facebook.

По состоянию на 30 июля 2019 года из Дорожного фонда на ремонт местных дорог выделили 6,647 млн гривен. Из них было освоено всего 3,099 млн гривен.

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Наиболее удручающие показатели в ремонте дорог демонстрируют Ивано-Франковская, Черновицкая, Полтавская, Луганская и Кировоградская области.

Лидером в проведении ремонтных работ выступает Днепропетровская область. Там освоили 43% средств из Дорожного фонда, вложив их в ремонт местных дорог.

“Темпы строительства местных дорог радуют меньше, – говорит Омелян. – Похвалить можно только Харьковскую и Днепропетровскую области. Призовые места также у Закарпатья и Николаевской области. Ивано-Франковская, Черновицкая, Полтавская, Черниговская, Луганская, Кировоградская области – явные аутсайдеры”.

Всего в 2019 году на ремонт дорог местного значения в Дорожном фонде предусмотрено 14,675 млн гривен.

По материалам Центр транспортных стратегий
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