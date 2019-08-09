Как в областях Украины ремонтируют дороги (инфографика)

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, в каких областях наиболее активно ремонтируются автодороги, переданные в ведение местных властей.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на сообщение министра в соцсети Facebook.

По состоянию на 30 июля 2019 года из Дорожного фонда на ремонт местных дорог выделили 6,647 млн гривен. Из них было освоено всего 3,099 млн гривен.

Наиболее удручающие показатели в ремонте дорог демонстрируют Ивано-Франковская, Черновицкая, Полтавская, Луганская и Кировоградская области.

Лидером в проведении ремонтных работ выступает Днепропетровская область. Там освоили 43% средств из Дорожного фонда, вложив их в ремонт местных дорог.

“Темпы строительства местных дорог радуют меньше, – говорит Омелян. – Похвалить можно только Харьковскую и Днепропетровскую области. Призовые места также у Закарпатья и Николаевской области. Ивано-Франковская, Черновицкая, Полтавская, Черниговская, Луганская, Кировоградская области – явные аутсайдеры”.

Всего в 2019 году на ремонт дорог местного значения в Дорожном фонде предусмотрено 14,675 млн гривен.