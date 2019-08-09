Сколько лет самолетам, на которых путешествуют украинцы (инфографика)

Средний возраст флота украинских авиакомпаний – от 12 до 42 лет. У зарубежных авиаперевозчиков, осуществляющих рейсы в и из Украины, авиапарк несколько новее.

МАУ в своем распоряжении имеет 46 самолетов, а средний возраст аэрофлота компании – 13 лет.

“Роза Ветров” выполняет чартерные рейсы на 17 самолетах, средний возраст которых 17 лет.

За авиакомпанией “Браво” в реестре числится 4 самолета 1990-1992 годов изготовления. Самому старому борту компании – 29 лет, а самому новому – 27.

Парк авиакомпании “Мотор Сич” – 11 самолетов со средним возрастом 42 года.

Авиакомпания “SkyUp” – самая новая на сегодня украинская лоукост-компания, имеющая 8 самолетов, средний возраст которых 12 лет.

“YanAir” – авиакомпания в Житомире, выполняющая полеты 7 самолетами. Их средний возраст – 27 лет.

Air France имеет 206 самолетов. В Украине рейсы отправляются из аэропорта “Борисполь”. Средний возраст аэрофлота компании – 13 лет.

Парк British Airways насчитывает 276 самолетов, а средний возраст их – 13,5 лет.

В наличии Turkish Airlines 291 самолет. В Украине полеты компании осуществляются из аэропортов “Борисполь”, “Львов”, “Харьков”, “Одесса”. Средний возраст флота авиакомпании – 7 лет.

В арсенале крупнейшей в Европе бюджетной авиакомпании Ryanair – 434 самолета Boeing 737 Next Gen, которым сейчас по 8 лет.

Венгерский лоукостер Wizz Air имеет парк из 103 самолетов. Средний возраст авиафлота компании – 5 лет (здесь есть 68 старых Airbus A320, которым по 7 лет, из самых новых – 35 Airbus A321 (по 2 года).

Авиапарк немецкой компании Lufthansa насчитывает 309 самолетов, средний возраст которых – 12 лет.

Турецкая авиакомпания Pegasus имеет 76 самолетов. Из них 36 Airbus A320, которым по 3 года, и 40 Boeing 737 Next Gen – по 7 лет.

Парк авиакомпании Quatar Airways насчитывает 225 самолетов, а средний возраст авиафлота компании составляет 6 лет.