Иск против "Газпрома": когда ждать окончательного решения арбитража

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Нафтогаз ожидает окончательного решения Стокгольмского арбитража по иску против Газпрома, в котором украинская компания хочет взыскать 11-14 миллиардов долларов, к концу 2021 года.
Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
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«Встречный иск мы еще не подали, но уже обозначили эти наши требования, когда подавали заявку на новый арбитражный процесс. Слушания назначены на весну 2021 года. Окончательное решение может быть принято до конца 2021 года», сообщил Витренко.
Он отметил, что новый иск Нафтогаза против Газпрома относительно такой суммы компенсации основывается на том, что в случае остановки транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины украинскую ГТС нужно будет амортизировать по ускоренной модели, что потребует существенных изменений к тарифу на транзит российского газа. Суммарная стоимость этих изменений за 2018-2019 годы составляет до 14 миллиардов долларов.
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