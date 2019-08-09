Налоговая амнистия: экономист рассказал, к чему готовиться украинцам

Государственная налоговая служба Украины намерена провести налоговую амнистию. Незадекларированное имущество предложат легализовать, заплатив налог – 5% от его стоимости.

Об этом рассказал экономист Олег Пендзин.

“Это касается всех. Когда мы с вами говорим о налоговой амнистии, то начинается она с нулевой декларации. Все люди заполняют декларацию со своим имуществом. Если у вас есть имущество, происхождение которого вы не можете объяснить уплаченными налогами, вы должны оценить это имущество и заплатить с него 5%. Это в случае, если вы добровольно задекларируете и добровольно оплатите”, – пояснил экономист.

Кого не коснется нововведение:

пенсионеров, единственным источником дохода которых – пенсия.

Как объясняет эксперт, если у лица нет подтверждения средств на приобретение имущества, то оно должна будет заплатить за него 5%.

Он также обращает внимание на украинское законодательство: