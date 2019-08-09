Таможенники в "Борисполе" задержали партию фитнес-браслетов MiBand4

Сотрудники таможни «Аэропорта Борисполь» зафиксировали попытку ввоза в Украину фитнес-браслетов с нарушением таможенных правил на сумму ориентировочно полмиллиона гривен.

380 фитнес-браслетов с функцией часов в комплекте, дисплейные модули, мобильные телефоны, аккумуляторные батареи и т.п. находились у гражданки Китая, которая прибыла авиарейсом в Украину и для прохождения таможенного контроля самостоятельно выбрала упрощенную систему – «зеленый коридор».

Фитнес-браслеты и другие устройства таможенники обнаружили при пересечении пассажиркой «зеленой линии», которая обозначает окончание зоны упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор». Весь товар перемещался в двух чемоданах и двух картонных коробках пассажирки без признаков сокрытия.

Из обнаруженных товаров пассажирке пропустили два ее личных телефона iPhone 5.

Правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил, а товар изъяли до вынесения судом решения по делу.